Forró do Sfrega anuncia data e inicia venda do primeiro lote

Foto: Jackson Gusmão

O Forró do Sfrega, tradicional festa de São João de Senhor do Bonfim, a 380km de Salvador, acontecerá dia 24 de junho de 2023. Juntamente com a confirmação da data, a produção iniciou a venda do primeiro lote de ingressos nesta sexta-feira (4).

O evento será realizado na Fazenda Sfrega, com serviços 100% open bar e terá dois ambientes: Camarote Premium e Arena Open Bar. Os ingressos estarão à venda no site Bilheteria Digital. Serão 10 horas de férias.

No Camarote Premium serão inclusos bebidas diferenciadas (uísque, vodca, cerveja, água e refrigerante), buffet de pratos quentes, churrasco, acarajé, sanduíche, crepes, tapiocas, pizza, comidas típicas, além de serviços como Salão de Beleza, Espaço Relax.

Já na arena (open bar), haverá bebidas como água, cerveja e refrigerante. Os dois espaços terão posto médico e segurança privada durante toda a festa.

Os valores deste primeiro lote serão: R$ 557,00 (Camarote Premium) e R$ 197,00 (Arena).

As atrações de 2023 ainda não foram definidas, mas em 2022 passaram pelo palco nomes como Zé Vaqueiro, Xand Avião, Nathan e muitos outros nomes da música brasileira. A festa é a preferida do público durante os festejos juninos.

