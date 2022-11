Fortes chuvas provocam alagamentos em cidades baianas

Foto: Reprodução / Redes Sociais

As fortes chuvas, causadas por uma frente fria, provocou intensos alagamentos em diversas cidades do interior da Bahia. Alagoinhas, Ibicaraí, Itanhém e Inhambupe foram as que registraram os maiores prejuízos.

Em vídeos divulgados em redes sociais e aplicativos de mensagens, é possível ver ruas inundadas, carros submersos e até unidades de saúde com vazamentos no teto. Veja como está a situação em cada cidade.

Alagoinhas

Em alguns bairros de Alagoinhas, cidade que fica a 120 km de Salvador, o nível da água subiu e deixou residências e comércios alagados. A água da chuva entrou até pelo teto de uma unidade de saúde.

Na Rua do Terminal Rodoviário da cidade ficou intransitável. A Prefeitura da cidade divulgou uma nota detalhando que por conta das fortes chuvas que atingiram toda cidade foi montada uma força-tarefa para minimizar os prejuízos causados.

A prefeitura recomenda ainda que ao menor sinal de perigo, os moradores entrem em contato com a Defesa Civil ou órgãos municipais.

Ibicaraí

Inhambupe

Prado

No extremo sul do estado, as chuvas alagaram vários pontos da cidade e até provocou a erosão de parte de uma das estradas. A Prefeitura de Prado, localizada no extremo sul da Bahia, iniciou a arrecadação de donativos para apoiar as vítimas das fortes chuvas. Os interessados podem deixar os kits na Escola Municipal Algeziro Moura, que fica na Ra da Matriz, Centro de Cumuruxatiba. Além da Escola Municipal Jacy Ribeiro Có, que fica na Avenida Elísio Alves de Oliveira, no bairro São Sebastião.

