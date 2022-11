Franquia de mecânica e serviços automotivos: veja como investir

Se você pensa que o mercado de mecânica e serviços automotivos é somente para pessoas que gostam de carros, está enganado! Pois, o mercado automotivo está em alta, principalmente pelo aumento da comercialização de carros usados e seminovos. Por isso que hoje, nós falaremos como investir em franquias de mecânica e de serviços automotivos.

Este segmento possui um grande potencial de desenvolvimento e lucratividade, uma vez que, os carros no Brasil são uma paixão nacional. Exemplificando, em pesquisa realizada pelo SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) possuir um carro próprio está em terceiro lugar nos sonhos de consumo dos brasileiros.

Quais são os serviços automotivos em franco desenvolvimento no Brasil?

Quem tem um carro opta por conservá-lo, pois sabe que o custo para a compra de um automóvel novo é muito alto. Assim estão em alta serviços de lavação e higienização, além de manutenção realizada em oficinas mecânicas.

Empreendedores que investem em franquias de serviços automotivos, podem ampliar o portfólio de serviços. Por exemplo, oferecendo limpeza e higienização em residências, como limpeza de sofás, tapetes e outros.

Entre os principais serviços automotivos em alta estão:

Oxy-sanitização

Esse serviço se volta para potencializar a higienização dos veículos. Desta forma oferece um serviço específico ao utilizar gás ozônio para eliminar cheiros, vírus, bactérias e outras sujeiras acumuladas nos carros.

A limpeza ocorre através de um aparelho que é ligado no interior automóvel, por um período de 40 minutos. Sendo assim, liberando o gás ozônio em todo o interior do carro.

Limpeza e higienização de ar-condicionado dos veículos

O ar-condicionado dos veículos, quando está sujo se transforma na principal fonte que causa alergias entre as pessoas que estão no interior do veículo. Aliás, este fato se deve principalmente pelo esquecimento de realizar a troca do filtro de ar que acumula ácaros e bactérias.

Limpeza de sofás, bancos dos automóveis e tapetes

Sabemos que a limpeza caseira de sofás e tapetes é insuficiente para a eliminação de ácaros, bactérias, sujeiras entre outros. Por isso, as pessoas estão optando pelos serviços oferecidos pelas franquias de serviços automotivos para realizar esse trabalho em suas residências.

Desta forma a opção é por um serviço profissional de limpeza.

Por que investir em franquias de serviços automotivos?

Na atualidade considerando a grande importância da sustentabilidade do planeta, as pessoas procuram investir em serviços automotivos que se apresentam de forma sustentável.

Por isso, é importante considerar que quando for optar pela aquisição de uma franquia de serviços automotivos, repensar na forma de atuação e nos processos envolvidos se estão ou não ligados à sustentabilidade é fundamental.

Pesquisas informam, que o brasileiro gasta em média R$ 1.000,00 por mês em cuidados com veículos. Em primeiro lugar estão os serviços de mecânica que envolvem manutenção, motor, limpeza, pneu. Enquanto, em segundo lugar, os gastos são direcionados para a estética do carro.

Franquias de serviços automotivos é um bom investimento

As franquias existentes possuem serviços diferenciados. Vão desde oficinas mecânicas, de chapeação, especializadas em motores, ar-condicionado, sistemas antirroubo e antifurto, troca e comercialização de pneus.

No que se refere aos serviços automotivos, se destacam as franquias voltadas para a venda de acessórios para carros. Assim como, limpeza, higienização, limpezas internas, tratamento de pintura, entre tantos outros serviços.

Nesse segmento, a maioria dos modelos de franquias oferecem serviços em lojas físicas, mas existem também muitas empresas que oferecem serviços no modelo home based. Neste último o franqueado vai até a casa do cliente realizar o atendimento necessário.

Outra questão é considerando a grande rentabilidade das franquias automotivas, elas não sofrem com a sazonalidade. Portanto, conseguem manter suas atividades durante todo o ano. Afinal, existem muitas razões para levar veículo para a oficina ou limpeza.

Entre eles têm se:

Após uma viagem longa, em que pegou chuva no trajeto;

Antes de viajar principalmente para dar uma conferida no carro, o normal é encaminhar para uma oficina para fazer uma revisão básica;

Depois de estacionar o veículo, em lugares próximos a árvores que derrubam flores em galhos;

Quando existe barulhos diferentes enquanto está dirigindo;

Para realizar manutenções periódicas.

Para fazer serviços de funilaria e de pintura em pequenos amassados;

E não são somente homens que utilizam os serviços das franquias de mecânica e serviços automotivos. Na realidade, as mulheres também e em grande número.

Afinal, para uma mulher que se preze, sempre tem que ter: um médico, um mecânico e um advogado de confiança. Brincadeiras à parte, mas a verdade tem que ser dita: as mulheres se tornam clientes potenciais ao se sentirem valorizadas e respeitadas nestes negócios.