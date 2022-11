Franquias 2023: conheça os nichos em alta para o próximo ano

Você está pensando em apostar nas franquias em 2023? Então precisa conhecer os nichos que estarão em alta para o próximo ano. As franquias são uma excelente oportunidade para quem deseja empreender, mas ainda tem receio, por conta dos desafios enfrentados por quem começa do zero.

Isso porque, nesse modelo de negócio, é possível contar com o respaldo da franqueadora, diminuindo os riscos e aumentando as chances de sucesso a longo prazo.

Quer saber mais sobre esse tema? Então não deixe de ler até a última linha, para saber em qual nicho apostar no ano que vem e lucrar muito nessa modalidade!

O que são as franquias?

As franquias são um modelo de negócio cada vez mais popular, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Tamanha popularidade se dá, em sua grande parte, por conta da maior segurança que ela oferece, especialmente para quem está começando no ramo do empreendedorismo.

Nesse modelo, o investidor, ou franqueado, compra os direitos da marca para trabalhar com o seu nome, vender seus produtos e oferecer seus serviços. Essa é uma excelente opção para ambas as partes, por enquanto ao franqueado conta com a boa reputação e respaldo da franqueadora, a empresa ganha ao aumentar o nível de exposição de sua marca.

Melhores nichos para franquias 2023

É comum que, a cada ano, diferentes setores se tornem boas opções para as franquias, seja por sua solidez de mercado, ou por estarem passando por um bom momento.

Listamos a seguir, alguns dos nichos que estarão em alta no próximo ano, para você abrir sua franquia e arrasar!

Vendas online

Com o isolamento social, enfrentado pela população mundial nos últimos anos, os consumidores começaram a realizar compras pela internet com uma maior frequência.

E isso fez com que o nicho das vendas online se tornaram uma excelente opção para franquias no próximo ano.

Com uma procura mais constante por produtos nacionais e internacionais, o mercado das vendas online se expandiu muito, e se tornou uma opção bastante viável para se investir.

Além disso, qualquer pessoa pode começar o negócio, que pode tingir os mais diversos lugares, visto que a internet não possui barreiras geográficas.

Alimentação

Um segmento que está sempre aquecido e atrai milhares de franqueados todos os anos, é o de alimentação.

Mesmo nas piores épocas da economia, as pessoas não deixem de comer ou de procurar variedade e, por isso, investir nesse nicho pode ser muito vantajoso

Ademais, a variedade de opções é muito grande, já que você pode optar por abrir um restaurante, trabalhar com vendas de salgados, bolos e doces, ou até ter um food truck.

O ideal é investir em conhecimento na área antes de criar sua franquia, para facilitar seu entendimento desde o preparo dos alimentos, até as regras dos órgãos de vigilância do setor.

Marketing digital

As empresas, sejam elas grandes ou pequenas, tem uma coisa em comum: ambas querem visibilidade na internet.

Com a popularização das mídias sociais, uma empresa que não marca presença dificilmente é lembrada, e isso pode prejudicar bastante sua lucratividade a longo prazo.

Por isso, o marketing digital se tornou um nicho em constante expansão, pois essas empresas, na busca por visibilidade, podem não obter sucesso por conta própria, e acabam terceirizando o serviço.

Sendo assim, desde sites, lojas virtuais e até redes sociais, as franquias de marketing digital englobam diversos setores, e é bastante flexível, o que garante melhores ganhos para quem investe.

Home office

Outra nova realidade, trazida pela situação vivida na pandemia a partir de 2020, foi o trabalho via home office.

Depois que muitas pessoas não puderam sair de suas casas para o trabalho, o home office se tornou a melhor opção. Sendo assim, muitos funcionários e líderes se tornaram adeptos desse novo estilo.

E, por isso, as franquias desse nicho, que vão desde a produção e venda de móveis até a decoração para esse tipo de ambiente, se tornaram ainda mais atrativas para os investidores.

Para garantir o sucesso desse mercado, é importante pesquisar a respeito do setor. Focar nos pontos de comércio e tudo mais que envolve esse investimento, para garantir que esse realmente é o caminho para você.

Por fim, agora que você já sabe quais as franquias 2023 que farão sucesso e quais os nichos que estarão em alta, comece a planejar seu investimento e garanta bons lucros para você!

Desejamos boa sorte nessa jornada empreendedora e temos certeza que 2023 será o ano do sucesso nos negócios!