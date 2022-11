As franquias de TI atuam em diversos segmentos de tecnologias da informação e são essenciais neste mundo em que vivemos. Isso porque, tudo se encontra no mundo digital. Por isso que hoje, nós vamos indicar algumas franquias baratas de TI para quem quer investir pouco.

Neste setor, há muitas franquias de baixo custo, principalmente pelo modelo de negócio oferecido: home based ou home office. Assim, é possível escolher aquela que mais se identifica com o seu perfil pessoal, e suas afinidades, pois mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre o negócio, o suporte da franquia pode ajudar, e muito.

Confira agora quais são as principais franquias baratas de TI para quem quer investir pouco

Na sequência, apresentamos algumas opções baratas de franquias de TI que você pode optar para iniciar o seu negócio de franqueamento.

Franquia do Futuro

É uma startup fundada em Curitiba (PR), que tem como intenção inovar no mercado de franquias baratas de TI. Assim, se propõe a formatar franquias digitais e de baixo custo, nos demais segmentos de mercado e, dessa forma, possibilitar ao franqueado a escolha por determinado setor, buscando uma maneira mais barata para investir.

Sendo assim, a empresa comercializa marcas de franquia com modelos de negócio mais compactos, de maneira digital. Apresenta as vantagens de: baixo custo, alta lucratividade e abertura rápida e simplificada.

Sabendo disso, ao franqueado a marca oferece 3 modelos de negócio. São eles: home based, micro franquia e modalidade online. Ainda vale ressaltar que possui mais de 500 unidades em todo o Brasil.

Quanto aos números informados pela franqueadora tem-se:

Antes de tudo, a taxa de franquia: entre R$ 9 mil e R$ 17 mil;

Logo após, a publicidade: porém, não há cobrança;

Em seguida, os royalties: 15% sobre o faturamento;

Taxa de lucro: entre 10% e 15%;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 5 mil;

Por último, uma estimativa de retorno do investimento: entre 12 e 24 meses.

Gigatron

A franquia foi criada em 1998, atuando no nicho de ERP (Enterprise Resource Planning) ou seja, em sistema de gestão empresarial. Possui foco de atuação em pequenas e médias empresas varejistas e prestação de serviços. Assim, oferece softwares para diversos segmentos da área.

Atua como uma plataforma multicarteira, com foco na gestão, conciliação, monitoramento e liquidação de pagamentos, oferecendo soluções financeiras para o pequeno e médio empresário. Possui mais de 62 unidades em todo o Brasil.

Quanto aos números informados pela franqueadora tem-se:

Investimento inicial: entre R$ 2.500 e R$ 10.500;

Taxa de franquia: entre R$ 2 mil e R$ 10 mil;

Publicidade: não há cobrança;

Royalties: variável;

Taxa de lucro: R$ 3.500;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 5 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 1 e 12 meses.

NEO DELIVERY

A franquia é uma startup de tecnologia voltada para a logística urbana e, desta forma, interliga entregadores e estabelecimentos comerciais de forma organizada e segura.

Além disso, oferece ao franqueado uma plataforma própria, com a intenção de otimizar e reduzir os custos operacionais com as entregas, e oferecendo tecnologia completa e segura para os interessados na marca. Disponibiliza o modelo de negócio de micro franquia.

Assim, quanto aos números informados pela franqueadora, tem-se:

Investimento inicial: R$ 10 mil;

Taxa de franquia: R$ 8 mil;

Publicidade: a partir de R$ 300;

Royalties: a partir de R$ 500;

Taxa de lucro: R$ 15 mil;

Estimativa de faturamento mensal: R$ 30 mil;

Estimativa de retorno do investimento: entre 10 e 12 meses.

Hub In Touch

A franquia surgiu a partir de investidores espanhóis e brasileiros com a intenção de oferecer soluções empreendedoras e tecnológicas no mundo da internet.

Possui como produto principal o WIFI HotSpot, que permite à empresa conhecer o número do celular de quem se conecta à rede de internet e, assim, possibilita aumentar o relacionamento com os clientes. Outro produto oferecido é a autenticação através de SMS, integração com Wifi, com TV Corporativa, Geolocalização e Mobile Marketing.

Oferece ao franqueado o modelo de negócio de home based, e possui 11 unidades franqueadas em funcionamento no Brasil. É uma franquia inovadora.

Quanto aos números informados pela franqueadora tem-se:

Primeiramente, a taxa de franquia: R$ 8 mil;

Em segundo lugar, possíveis custos com publicidade: não há cobrança;

Logo em seguida, os royalties: a partir de R$ 490;

Taxa de lucro: não há informação;

Estimativa de faturamento mensal: não há informação;

Estimativa de retorno do investimento: entre 10 e 15 meses.

Estas são apenas algumas das opções de franquias de TI existentes no mercado com baixo investimento inicial para quem deseja iniciar.

Por fim, esperamos ter contribuído para que a sua escolha seja a mais acertada possível e que o ano de 2023 seja de prosperidade com a sua franquia de TI!