Franquias promissoras para o próximo ano veja em quais investir

Há um pouco mais de 2 meses para o ano de 2022 terminar, o empreendedor que deseja investir em uma franquia já deve estar pensando e se programando para essa jornada. Por isso, hoje, nós vamos te mostras franquias promissoras para o próximo ano e dar ideias em quais investir.

É claro que sabemos que adquirir uma franquia perpassa por muitas outras situações pessoais como: identificação com o negócio, aporte financeiro para investir, necessidade de mercado, avaliação da marca, suporte oferecido, entre tantos outros fatores.

Ao optar pelo negócio de franquias, o empreendedor tem inúmeras vantagens. Elas se definem pela escolha, uma vez que o principal motivo é o retorno do investimento que se realizou e o reconhecimento da marca no mercado.

Franquias promissoras para investir em 2023

Apresentamos na sequência, algumas franquias que se apresentam como promissoras e ideais para investir em 2023.

O Boticário

A franquia do ramo de saúde, beleza e bem-estar, oferece venda de cosméticos, sendo conhecida pela qualidade dos produtos e a tradição no atendimento realizado. A marca possui reconhecimento no mercado brasileiro, possuindo então mais de 3.500 unidades franqueadas no Brasil.

Em 2021 esteve em 1º lugar no ranking da ABF (Associação Brasileira de Franchising).

Além disso, entre as vantagens que a franquia oferece, é baixa taxa de franquia e aporte inicial. Tudo sem contar com um prazo reduzido de retorno do investimento.

McDonald’s

A franquia do ramo de alimentação, é a maior rede de fast food mundial. Somente no Brasil são mais de 2.500 unidades franqueadas. A marca é conhecida mundialmente possuindo diferenciais de qualidade dos alimentos e bom atendimento.

Para ser um franqueado, é necessário realizar um alto investimento, o que torno o prazo de retorno do investimento maior. Mas com a alta possibilidade de faturamento mensal, é possível obter lucratividade antes do tempo esperado.

Cacau Show

Essa é uma das franquias promissoras brasileira, atuando no ramo de alimentação. Sendo assim, apresenta chocolates finos dos mais variados sabores e formatos, atendendo uma grande parcela da população.

Possui mais de 3.000 unidades franqueadas em todo o Brasil e a marca já é conhecida no mercado como um produto de excelente qualidade.

Para além do consumo próprio, os clientes costumam investir nas compras para dar de presente, uma vez que agrada a uma grande quantidade de pessoas.

Possui o diferencial de oferecer faturamentos elevados, considerando a qualidade e variedade dos produtos comercializados.

Splash

Uma das franquias promissoras atua no setor de casa e construção, sendo considerado um formato mais compacto da marca iGUi Piscinas. Com crescimento de 364% em 2021, é a marca que mais cresceu no ano, ponderando dados da ABF.

Entre as vantagens da franquia tem-se: baixo investimento inicial e taxa de franquia, além de prazo de retorno menor, e alta rentabilidade.

Casa de Bolos

A franquia atua no ramo de alimentação, oferecendo então como produtos principais, bolos caseiros de vários tipos, formatos e sabores.

Se você quer começar reduzindo os custos de investimento inicial, a rede possui um modelo de loja express, que exige uma área de 20 m2, somente para a comercialização dos bolos. Desta forma, os produtos devem ser produzidos em outra área (que pode ser na casa do franqueado) e levados até a loja para a comercialização.

Possui como vantagens: baixo valor de investimento inicial e redução do prazo de retorno do investimento.

Blue Sol Energia Solar, uma das franquias promissoras para 2023

A franquia atua no ramo de outros serviços, oferecendo venda e instalação de painéis fotovoltaicos, e favorecer a redução dos custos da fatura de energia elétrica e o uso de energia sustentável.

O ramo está em pleno crescimento, e exige baixo custo inicial de investimento e redução do prazo de retorno.

Emagrecentro

A franquia atua no ramo de bem-estar, oferecendo serviços de estética, emagrecimento e beleza. Possui mais de 250 unidades franqueadas no território brasileiro e se destaca pela oferta de produtos e serviços diferenciados.

O diferencial da franquia, é oferecer equipamentos para as atividades da unidade com baixo custo e apresentar serviços a preços populares. Assim, oferece a oportunidade para mais pessoas realizarem tratamentos estéticos, uma vez que o preço é acessível.

Possui como vantagens: redução do investimento inicial e menor prazo de investimento.

Estas são algumas das opções de franquias promissoras para o ano de 2023, para que você avalie e faça o seu investimento.