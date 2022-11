Frida Kahlo iniciou contato com a pintura após acidente de ônibus

Foto: Reprodução / Museu Oscar Niemeyer

Durante os 64 anos de vida, Frida Kahlo transformou tragédias em arte. Em um acervo repleto de representação, a mexicana retratou nas obras todo o sofrimento que passou. Essas dores, inclusive, começaram muito cedo.

Aos seis anos, ela teve poliomielite e o pé direito ficou atrofiado, o que lhe rendeu o apelido de “perna de pau” na escola. Mas uma tragédia ainda mais grave mudou a vida da artista aos 18 anos.

Frida tinha acabado de sair da escola e pegaria um ônibus para Coyoacán, região da Cidade do México onde vivia com a família. No entanto, ao notar que tinha esquecido o guarda-chuva, ela desceu do veículo para procurar o objeto e acabou entrando em outro, que veio em seguida.

Essa decisão mudou a vida de Frida. Minutos depois de entrar no segundo ônibus, uma colisão com um bonde matou diversos passageiros e deixou a pintora com uma barra de ferro atravessada no abdômen, na coluna vertebral e na pélvis dela.

Depois do acidente, Frida passou meses no hospital e mais outros dois se recuperando em casa. Embora tenha tentado voltar à vida normal, a mexicana continuou a sentir fadiga e dor nas costas. Após radiografias, descobriu-se que o acidente também havia deslocado três vértebras. O tratamento incluiu o uso de um espartilho de gesso, que a deixou confinada à cama como parte da recuperação.

Além disso, Kahlo teve de usar um colete pelo resto da vida. Foi nessa época que Frida teve contato com a arte. A mãe instalou um espelho sobre a cama e ela começou a pintar autorretratos.

Do incentivo dos pais, nasceu o primeiro quadro da pintora. De acordo com especialistas, a obra é datada de 1926. A obra “Autoretrato com Vestido de Veludo” foi pintada para o antigo namorado de Frida, Alejandro Gómez Arias. A pintura traz Frida com um longo vestido vermelho de veludo, de onde veio também o nome da obra. Ao fundo, o mar, símbolo da vida, e uma única nuvem representando as dificuldades pelo caminho.

Três anos depois, em 1929, Frida Kahlo retratou na tela novamente aquele acidente. Ainda quando estava acamada, se recuperando, ela pintou “O Bonde”.

Consequências do acidente

Foto: Reprodução

Frida precisou passar por diversas cirurgias por causas das sequelas do acidente – especula-se que foram mais de 30.

Por causa do acidente, a primeira gestação de Frida ocorreu com diversas complicações e necessitava de total repouso. Apesar disso, Frida não conseguiu ter a criança. O aborto começou em casa, mas se concretizou no Hospital Henry Ford, que dá nome a um quadro pintado por ela.

As dores se tornaram obras de artes, mas também trouxeram problemas mentais para a pintora. Para lidar com a dor diária, por exemplo, Frida recorria a uma combinação de medicamentos fortes com e sem prescrição, além do consumo de álcool.

Exposição de Frida Kahlo em Salvador

Foto: Divulgação

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória.

Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Vinda de Barcelona, na Espanha, segue para São Paulo depois de Salvador, dando seguimento à turnê nacional. Na capital baiana, fica em cartaz até 4 de dezembro.

A visitação está disponível todos os dias, das 10h às 21h, Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), de segunda a quinta, das 10h às 17h40, R$ 75 (inteira) e R$ 37,50 (meia) a partir das 18h até as 21h. De sexta a domingo o valor é de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia). É possível adquirir ainda uma entrada VIP Experience no valor de R$ 150.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Quando: 5 de outubro a 4 de dezembro

Onde: Salvador Shopping

Visitação: segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Ingressos: segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Vendas: Eventim e Frida Kahlo Salvador

