Frustração ao ir mal no concurso: Como lidar?

Sabemos que nem sempre é fácil lidar com a frustração ao ir mal no concurso. A angústia de não ter conseguido – especialmente quando acontece mais de uma vez -, é algo que pode pesar no emocional. A boa notícia é que isso é normal e faz parte do processo de perder algo. Portanto, respeitar as emoções e pensar em formas de restabelecer o equilíbrio delas, aos poucos, são medidas promissoras.

No decorrer deste texto, trouxemos algumas dicas que podem ajudar você a refletir nesse momento. Acompanhe.

Como lidar com a frustração ao ir mal no concurso?

Embora as questões emocionais não apresentem um verdadeiro manual de instruções, ainda assim há atitudes que podem nos ajudar a lidar melhor com o que sentimos. Porém, antes de seguirmos para as dicas, queremos deixar claro que o intuito deste conteúdo não é extinguir o sentimento de frustração ao ir mal no concurso, pois isso não existe.

A frustração aparece naturalmente e ela faz parte das nossas vidas. O que podemos fazer, ao invés de extingui-la, é pensar em formas de amenizá-la e de aprender com o que sentimos. Assim, poderemos respeitar as nossas emoções e encontrar caminhos mais possíveis para serem seguidos.

Abaixo apresentamos 5 pontos que podem ser observados nessas situações:

1. Viver o seu luto

Sim, a perda, neste caso, também pode ser encarada com um luto. Afinal, você deixa de “ganhar” o que esperava: a vaga do concurso em questão. Por isso, é muito comum que você viva um processo de luto, diante de todo o estudo, tempo dedicado e preparação para a prova que, de certa forma, “se perdeu”.

Portanto, respeite esse seu período. Deixe-se sentir as suas emoções, chore se precisar chorar e, se possível, converse com alguém de confiança sobre como você está se sentindo. Isso pode ajudar.

2. Buscar entender as falhas

Uma forma de lidar com a frustração ao ir mal no concurso, depois do período de luto, é buscar entender as suas falhas.

O que será que aconteceu? Quais equívocos você pode ter cometido? Quais assuntos deveria ter estudado mais?

Analisar esses pontos é muito relevante e pode ajudá-lo a se sair melhor no futuro.

3. Pensar em melhorias para o futuro

E por falar em se sair melhor no futuro, use as suas “falhas” como uma mola para pensar em melhorias para a próxima tentativa.

De que maneira você estudará mais adiante? O que poderá implementar na rotina para melhorá-la?

4. Compreender que nem sempre vamos ganhar

Internalizar o fato de que nem sempre vamos ganhar é uma maneira de lidar com a frustração ao ir mal no concurso. Às vezes, nos cobramos demais, desejando ir perfeitamente bem em tudo. Porém, somos seres humanos, passíveis de falhas.

Logo, não existe a possibilidade de tudo dar certo sempre. Faz parte da vida.

5. Compreender que existirão outros concursos

Além do que apresentamos no tópico acima, considere ainda o fato de que este não foi o último concurso do planeta. Existirão outros, e isso pode servir de margem para que você fortaleça a ideia de que outras oportunidades virão.

Fique bem!