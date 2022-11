‘Fui engordando e sendo muito criticado’, rememora Leo Jaime

O episódio de estreia do programa Geração GFM no Youtube e na 90,1, neste domingo (6), tem a entrevista com o cantor Leo Jaime. Thiago Mastroianni e Dino Neto conduziram um bate-papo leve, divertido e cheio de curiosidades sobre a cena rock brasileira nos anos 80 e 90, e também revelou bastidores da trajetória de Leo Jaime. [Assista ao Geração GFM no vídeo acima]

“A dança fazia parte da minha história. Mas eu fui engordando, ganhando corpo, e fui sendo muito criticado por isso, e comecei a ficar com vergonha do meu corpo. E aí quando me chamaram para fazer a dança dos famosos, eu durante uns cinco anos eu recusei”, contou o músico, que venceu a edição do antigo quadro do Domingão do Faustão, em 2018, derrotando Érika Janusa e Dani Calabresa.

Leo Jaime detalhou como foi o processo para aceitar o convite e também a trajetória que já possui na dança. “Quando aconteceu de me chamarem para a Dança dos Famosos, eu pensei assim: ‘eu sempre dancei a minha vida inteira’. Quando eu começava a cantar, eu começava a dançar, porque era espontâneo. Eu não pensava”, contou.

O músico e também escritor revelou histórias com o amigo Cazuza, e como ele foi apresentado ao Barão Vermelho, além de ter explicado a declaração do primeiro orgasmo de Monique Evans, então considerada símbolo sexual da época, ter sido aos 30 anos, quando se relacionou com ele.

“Primeiro é preciso contextualizar porque isso foi dito a partir de uma questão importante. Eu achei muito corajoso da parte dela, de se expor dessa forma, e acho que fez um bem danado para as mulheres do Brasil inteiro”. Quer saber como termina essa história? Confere o episódio completo no Youtube!

Foto: Divulgação

Sobre o Geração GFM

O 25º episódio do podcast Geração GFM estreia com sabor especial. Além do formato já conhecido para as principais plataformas digitais de áudio, o programa idealizado e apresentado por Thiago Mastroianni, na companhia do maquiador e ator transformista Dino Neto, chegou à frequência 90,1 [GFM] e também ao Youtube.

Com muito bom humor e leveza, Thiago Mastroianni e Dino Neto conduzem entrevistas com ícones dos anos 80 e 90 toda semana, e em duas versões: uma especial para o rádio, na 90,1 [GFM], e outra edição com bate-papo na íntegra no Youtube.

Lembrando que o formato podcast Geração GFM, segue disponível nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts e RadioPublic.

Thiago Mastroianni e Dino Neto durante programa Geração GFM

