Função de mandar mensagem para si mesmo chegará no WhatsApp; veja como vai funcionar

O WhatsApp pretende lançar um recurso que muitos nem imaginavam. A ferramenta em desenvolvimento está vinculada ao bate-papo individual. Se você chegou a criar um grupo em que você removia outra pessoa para torná-lo somente seu, saiba que isso será mais fácil futuramente.

O mensageiro está investindo nas ações diárias dos usuários, entre elas enviar mensagens para si mesmo. Até então, a possibilidade envolvia terceiros, mas com a nova função, chamada de “Messages With Yourself”, terá um acesso facilitado e simples.

Funcionalidade em fase de teste

Como de costume, o novo recurso foi descoberto pelo WABetaInfo, site que divulga as novidades do WhatsApp. De acordo com o portal, a nova funcionalidade está em fase de testes, através da versão Beta do mensageiro. Para chegar a plataforma estável, é preciso que a função seja muito bem desenvolvida.

De acordo com o site, “o bate-papo consigo mesmo agora é destacado usando uma legenda diferente para alguns testadores do beta e será lançado para mais usuários nos próximos dias.

Comunidades do WhatsApp

O WhatsApp liberou nesta semana um novo recurso para os usuários. Trata-se do “Comunidades”, ferramenta que permite a junção de diversos grupos em uma única aba, podendo separar as conversas por subgrupos. No entanto, é importante ressaltar que a função estará disponível no Brasil apenas no ano que vem.

E, resumo, a nova ferramenta permitirá aos usuários criar uma comunidade ou adicionar na aba grupos já existentes no aplicativo. Além disso, com a ferramenta recém lançada do WhatsApp, os administradores poderão enviar, de forma simultânea, mensagens para todos os grupos da comunidade.

“Com as Comunidades, nosso objetivo é melhorar a forma como as organizações se comunicam com um nível de privacidade e segurança jamais visto. As alternativas atualmente disponíveis exigem que apps ou empresas de software guardem uma cópia das mensagens dessas organizações. Acreditamos que elas merecem o nível mais alto de segurança com a criptografia de ponta a ponta”, informou o anúncio da ferramenta do WhatsApp.

Recurso polêmico de ‘editar’ mensagens no WhatsApp

A nova funcionalidade já está sendo testada pelos usuários da versão Beta do WhatsApp. No entanto, ela já vem causando alguns conflitos. Acontece que com a possibilidade de edição, é possível alterar um texto que seria necessário para comprovar algo dito no mensageiro.

Em contrapartida, ao enviar alguma mensagem e depois perceber que algo foi errado, a opção de editar pode ser uma boa alternativa. Por ter essas duas vertentes, é confirmado o risco de discussões que o novo recurso pode trazer.

Todavia, ainda não se sabe quando a funcionalidade estará disponível para o público geral do mensageiro. Mas, até lá, quem puder e quiser, pode baixar a versão Beta do WhatsApp e usar a ferramenta tão questionável.