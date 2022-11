Funceb oferece vagas gratuitas para curso de dança para crianças

Foto: Divulgação

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está oferecendo 60 vagas gratuitas para um Curso Preparatório da Escola de Dança da instituição. A pré-inscrição acontece até o dia 15 de novembro e deve ser feita por meio do site da Funceb.

As vagas são destinadas ao Ciclo Iniciante, ou seja, crianças entre 5 e 8 anos. As aulas acontecerão às quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h, na Escola de Dança da Funceb, localizada no Pelourinho.

Após a pré-inscrição, a segunda etapa da seleção consiste num sorteio on-line, que acontece no dia 21 de novembro. Depois, será realizada a pré-matrícula on-line, bem como a entrega presencial dos documentos.

No ato de matrícula serão cobrados R$20 de taxa. É importante lembrar que o comprovante de vacinação contra Covid-19 é obrigatório.

As aulas estão previstas para começar no dia 6 de março de 2023. Mais informações sobre o curso e a convocatória podem ser requiridas através do e-mail sai.cfa@funceb.ba.gov.br e do telefone (71) 3116-6644.

