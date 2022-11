Funcionários da prefeitura terão meia entrada na Bienal do Livro

Foto: Valter Pontes/Secom

Os funcionários da prefeitura de Salvador terão direito a meia entrada na Bienal do Livro Bahia deste ano. A informação foi divulgada nesta terça-feira (8). O evento será realizado no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio, entre esta quinta-feira (10) e o dia 15 de novembro.

Para ter direito ao benefício, é necessário que o colaborador municipal apresente contracheque ou crachá funcional acompanhado de documento oficial com foto na hora da aquisição do ingresso, caso seja feito de maneira presencial.

Se a compra do ingresso for feita pelo site, basta selecionar a opção de meia entrada. Na entrada também será necessário apresentar a documentação.

A Bienal na capital baiana ocorre após um hiato de nove anos. O evento terá 150 marcas expositoras, investimento de pouco mais de R$5 milhões e expectativa de ver 80 mil pessoas circulando pelos três espaços de convivência disponibilizados pelo evento: Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil.

Ao todo serão mais de 70 horas de conteúdo produzido por mais de 100 autores e personalidades convidados. O evento conta com o apoio municipal por meio das secretarias de Cultura e Turismo (Secult) e da Educação (Smed), além da Fundação Gregório de Mattos (FGM).

