Fuvest vai exigir o uso de máscara no Vestibular 2023 devido ao aumento de casos de covid-19

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) informou que vai exigir o uso de máscara de proteção respiratória durante a aplicação das provas do Vestibular 2023 para ingresso nos cursos de graduação da USP (Universidade de São Paulo).

De acordo com a Fundação, a decisão foi tomada devido ao aumento do número de casos de covid-19 e gripe no Estado de São Paulo. Nesse sentido, o diretor-executivo da Fuvest, professor Gustavo Mônaco, explica:

“Nós estamos acompanhando o aumento de casos, a questão das variantes e o número de casos graves. Vamos divulgar o manual sanitário com a brevidade necessária, mas também com a segurança necessária”.

Desse modo, todos os candidatos deverão, obrigatoriamente, usar máscara durante todo o tempo de aplicação das provas do Vestibular Fuvest 2023, que conta com duas fases. O diretor-executivo afirmou ainda que está tudo pronto para as provas: “Tirando esse aspecto (do manual sanitário), que é o único que está pendente, o resto está totalmente pronto e sob controle para a realização do vestibular”, disse.

Vestibular Fuvest 2023

A Fuvest espera 114.432 inscritos para as provas do Vestibular 2023, que conta com a oferta de 11.147 vagas. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 4 de dezembro. A prova da 1ª fase será composta por 90 questões objetivas sobre as disciplinas de Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Língua Portuguesa e Química.

As provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023. A avaliação contará com uma prova discursiva com questões de Língua Portuguesa e uma redação e com uma prova composta por questões de assuntos específicos, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

De acordo com o edital, há reserva de vagas para estudantes egressos de Escola Pública (EP) e para Pretos, Pardos e Indígenas (PPI). O resultado final está previsto para o dia 30 de janeiro.

