Gabarito ENEM 2022 do 1º dia: veja as respostas da prova, caderno Azul, Amarelo, Rosa e Branco

Neste domingo (13/11), das 13h às 19h, aconteceu em todo o país o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, conforme o INEP, cerca de 3,4 milhões de estudantes se inscreveram para realização da prova, que é considerada o maior vestibular do Brasil.

O gabarito do ENEM 2022 – 1º dia de provas está disponível logo abaixo. A princípio, é possível conferir gabarito Enem 2022, ou seja, todas as respostas com correção em tempo real da prova.

Vale destacar que a prova do Enem Impresso e do Enem Digital será a mesma. Sendo assim, o gabarito da versão digital também será o mesmo.

Nesse sentido, confira a seguir o gabarito extraoficial das 90 questões de linguagens e ciências humanas do ENEM 2022 – 1º dia.

Gabarito do Enem 2022 – 1º dia

O gabarito oficial do Enem 2022 tem previsão de ficar disponível aos estudantes em até três dias úteis após o segundo dia de aplicação da prova, conforme consta no edital da prova.

Contudo, o gabarito extraoficial do ENEM, do primeiro dia, estará disponível a partir das 18h30 em nosso site. Nessa página você poderá conferir a correção ao vivo das questões do primeiro e do segundo dia de prova.

Atenção: o texto será atualizado em tempo real com o gabarito, de acordo com a correção ao vivo. Sendo assim, atualize a página para conferir as respostas.

Sendo assim, confira o gabarito Enem 2022 – 1º dia, de acordo com a correção em tempo real do nosso portal.

Gabarito Enem 2022 1º dia – Rosa

1 – 16 – 31 – 46 – 61 – 76 – 2 – 17 – 32 – 47 – 62 – 77 – 3 – 18 – 33 – 48 – 63 – 78 – 4 – 19 – 34 – 49 – 64 – 79 – 5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 6 – 21 – 36 – 51 – 66 – 81 – 7 – 22 – 37 – 52 – 67 – 82 – 8 – 23 – 38 – 53 – 68 – 83 – 9 – 24 – 39 – 54 – 69 – 84 – 10 – 25 – 40 – 55 – 70 – 85 – 11 – 26 – 41 – 56 – 71 – 86 – 12 – 27 – 42 – 57 – 72 – 87 – 13 – 28 – 43 – 58 – 73 – 88 – 14 – 29 – 44 – 59 – 74 – 89 – 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 –

Gabarito Enem 2022 – Rosa – Espanhol

1- 2 – 3 – 4 – 5 –

Gabarito Enem 2022 – 1º dia – Azul

1 – 16 – 31 – 46 – 61 – 76 – 2 – 17 – 32 – 47 – 62 – 77 – 3 – 18 – 33 – 48 – 63 – 78 – 4 – 19 – 34 – 49 – 64 – 79 – 5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 6 – 21 – 36 – 51 – 66 – 81 – 7 – 22 – 37 – 52 – 67 – 82 – 8 – 23 – 38 – 53 – 68 – 83 – 9 – 24 – 39 – 54 – 69 – 84 – 10 – 25 – 40 – 55 – 70 – 85 – 11 – 26 – 41 – 56 – 71 – 86 – 12 – 27 – 42 – 57 – 72 – 87 – 13 – 28 – 43 – 58 – 73 – 88 – 14 – 29 – 44 – 59 – 74 – 89 – 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 –

Gabarito Enem 2022 – Azul – Espanhol

1- 2 – 3 – 4 – 5 –

Gabarito Enem 2022 1º dia – Amarelo

1 – 16 – 31 – 46 – 61 – 76 – 2 – 17 – 32 – 47 – 62 – 77 – 3 – 18 – 33 – 48 – 63 – 78 – 4 – 19 – 34 – 49 – 64 – 79 – 5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 6 – 21 – 36 – 51 – 66 – 81 – 7 – 22 – 37 – 52 – 67 – 82 – 8 – 23 – 38 – 53 – 68 – 83 – 9 – 24 – 39 – 54 – 69 – 84 – 10 – 25 – 40 – 55 – 70 – 85 – 11 – 26 – 41 – 56 – 71 – 86 – 12 – 27 – 42 – 57 – 72 – 87 – 13 – 28 – 43 – 58 – 73 – 88 – 14 – 29 – 44 – 59 – 74 – 89 – 15 – 30 – 45 – 60 – 75 – 90 –

Gabarito Enem 2022 – Branco – Espanhol

1- 2 – 3 – 4 – 5 –

Qual o tema de redação do Enem 2022?

A princípio, o tema de redação do Enem 2022 ainda não foi divulgado. Assim que a temática estiver disponível, o artigo passará por atualização.

Quantos cadernos de questões e gabaritos têm o Enem?

Atualmente, de acordo com o INEP, cada dia de aplicação possui quatro cadernos de questões diferentes.

Nas edições do Exame, o caderno varia conforme cor e uma frase que está na capa. Porém, o conteúdo da prova é o mesmo, a diferença é que cada caderno de prova possui uma ordem diferente das questões. O Inep utiliza essa recurso para impedir que os candidatos fraudem o exame.:

As cores dos cadernos de questões do Enem são os seguintes:

1º dia: azul, amarelo, branco e rosa

2º dia: amarelo, cinza, azul e rosa

Além disso, há ainda os cadernos verde e laranja, que são para candidatos que solicitaram o atendimento especializado de Braile/Ledor e Libras, respectivamente.

Quando será divulgado o gabarito oficial do Enem?

De acordo com informações do edital do INEP, o gabarito e os cadernos de questões estará disponível em até três dias úteis após o fim da prova, ou seja, após o segundo dia.

Sendo assim, caso o INEP cumpra o prazo previsto, o gabarito oficial do Enem 2022 será divulgado até 23 de novembro.

Onde usar a nota do Enem?

A nota do Enem pode garantir ingresso em universidades públicas, privadas e até mesmo em instituições do exterior:

Sistema de Seleção Unificada (Sisu) : programa de acesso a todas as universidades e institutos federais brasileiros e também para diversas outras universidades estaduais.

: programa de acesso a todas as universidades e institutos federais brasileiros e também para diversas outras universidades estaduais. Programa Universidade Para Todos (Prouni): programa do governo que oferece bolsas de estudo de 50% e 100% em faculdades e universidades privadas brasileiras para estudantes do Ensino Médio público.

programa do governo que oferece bolsas de estudo de 50% e 100% em faculdades e universidades privadas brasileiras para estudantes do Ensino Médio público. Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): programa voltado para o financiamento das mensalidades em faculdades e universidades privadas.

programa voltado para o financiamento das mensalidades em faculdades e universidades privadas. Enem Portugal: uma parceria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira com o Ministério da Educação português. Atualmente, mais de 50 universidades portuguesas aceitam a nota do Enem como forma de ingresso.