Gabriel Godoy entra em ‘Mar do Sertão’ e personagem vai destruir José

Aliada a Tertulinho (Renato Góes), Laura (Eli Ferreira) está mesmo disposta a trair a confiança de José (Sergio Guizé) e fazer de tudo para se tornar a nova CEO da JM/Chaddad. E, para conseguir alcançar esse objetivo, a atual diretora financeira da empresa vai contar com mais uma ajuda: Marcio Castro (Gabriel Godoy).

Advogado que trabalha na capital e já atende a JM/Chaddad, o personagem chega a ‘Mar do Sertão’ nesta semana. Quem pede que ele vá até Canta Pedra é José, que pretende contar com o auxílio de Marcio para regularizar a documentação das terras do terreno onde será construído o hospital, e também para resolver a situação em relação à paternidade de Manduca (Enzo Diniz).

Ao chegar a Canta Pedra, Marcio é recebido por Laura, que logo conta sobre os planos de tirar José da jogada; e em seguida o apresenta a Tertulinho e a Deodora (Debora Bloch), já que todos têm um interesse em comum: destruir José.

‘Mar do Sertão’ é uma novela criada e escrita por Mario Teixeira com direção artística de Allan Fiterman. A obra é escrita com Marcos Lazarini, Claudia Gomes e Dino Cantelli, e com colaboração de Carol Santos. A direção geral é de Pedro Brenelli com Bernardo Sá, Natália Warth e Rogério Sagui. A produção é de Silvana Feu e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.

Veja a uma entrevista com Gabriel Godoy abaixo:

Seu personagem chega para movimentar a trama. Fale um pouco sobre ele. Quem é o Marcio Castro?

O Marcio Castro é advogado da JM/Chaddad. Ela já conhece a Laura e o José; já tinha uma relação com eles antes de chegar a Canta Pedra. Ele considera Canta Pedra uma cidade que não está à altura dele. O personagem tem uma prepotência e uma arrogância muito grandes, então ele chega subestimando essa cidade. Porém, vai ser surpreendido.

Como está sendo entrar em uma obra já em andamento? Quais os desafios?

É muito diferente entrar numa novela já no meio. Acho que o que acontece na história com Marcio Castro, que chega no sertão vindo da cidade grande, é um pouco do que aconteceu comigo: eu chego em uma novela na qual as pessoas já estão se relacionando, já têm um clima de trabalho. Faço esse paralelo, mas quero me conectar com todo mundo e fazer parte dessa equipe também. Como desafio, tem o fato de não ter tido o tempo da preparação. Mas também não nego que essa aventura em que eu me meti, de entrar em ‘Mar do Sertão’, é um exercício de prontidão muito muito grande e eu estou gostando bastante dessa aventura.

Você tem sido muito bem recebido pelo elenco de Mar do Sertão. Como têm sido as gravações e essa interação com os colegas? Já tinha trabalhado com alguém?

Eu conhecia parte do elenco, como o Sergio Guizé, com quem fiz ‘Alto Astral’; a Giovana Cordeiro, com quem fiz ‘Verão 90’; e a Isadora Cruz, de ‘Haja Coração. Reencontrar essas pessoas foi um carinho no coração. Fui me surpreendendo muito também com o ambiente de trabalho que o Allan (Fiterman) estabelece em todas as áreas. Eu não conhecia os outros diretores da novela e fiquei encantado com o trabalho deles também. É um ambiente leve. Outro detalhe é que, como eu não estava acompanhando a novela, quando eu soube que entraria na história, comecei a maratonar os capítulos e fui me apaixonando pela trama, pela qualidade na novela, pelo texto do Mario Teixeira, pela trilha sonora… Estou muito feliz em fazer parte desse projeto. Além disso, eu estava com muita saudade de voltar a fazer novelas e me sinto muito agradecido por mais essa oportunidade.

Das gravações até agora, já tem algum momento de bastidor que você destaca?

Acho que foi quando eu fui gravar com o Enrique Diaz e com o Odilon Esteves uma cena em que o Marcio seria muito irônico e muito arrogante. Como estávamos nos conhecendo naquele momento, eu já me apresentei a eles pedindo desculpas.

Como está a sua expectativa para ver o Marcio Castro no ar?

Como desta vez eu não tive o tempo de preparação que geralmente temos quando fazemos uma novela desde o início, acho que o frio na barriga para ver o resultado é maior. Mas tive a sorte de ter parceiros de cena muito generosos e disponíveis, como a Eli Ferreira e a Suzy Lopes, com quem eu tenho muitas sequências. Temos nos divertido muito nas gravações, e acredito que esse é o melhor sinal para que o resultado fique bom – assim espero. Também estou feliz por estar tendo a oportunidade de trabalhar pela primeira vez com colegas que admiro muito como o Enrique Diaz, a Debora Bloch e o José de Abreu.

Tem algum outro projeto em andamento?

Estou gravando, junto com a novela, o filme ‘O sequestro do voo 375’, sobre uma história real que aconteceu no Brasil. Também estou na expectativa da estreia de alguns filmes que já terminamos de gravar, previstos para estrearem no ano que vem: ‘Fervo’, com direção do Felipe Joffily; ‘Cedo Demais’, dirigido pelo José Lavigne; ‘Arcanos’, direção do Diego Freitas, com Lilia Cabral no elenco; ‘Doce Família’, direção da Carolina Durão, protagonizado pela Mariana Xavier; e ‘Fluxo’, dirigido pelo André Pellenz. De séries, terminei de gravar recentemente a terceira temporada de ‘A divisão’, do Globoplay; gravei a quarta temporada de ‘Impuros’, do Star+; e estou no ar com ‘Rota 66’, também Globoplay. E tem ainda a produtora de desenvolvimento conteúdo que tenho ao lado do Pablo Sanábio e do diretor e roteirista Vinicius Vasconcelos. Esse é um lado que estou investindo bastante, de criação e desenvolvimento de roteiros de filmes e séries.

