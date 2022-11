Gabriela Pugliesi choca ao falar que não vai dar banho no filho

Foto: Reprodução / Redes sociais

Após dar à luz ao primeiro filho, Gabriela Pugliesi chocou os internautas ao revelar que não dará banho no pequeno nos primeiros dias de vida dele.

Por meio dos stories no Instagram, a influenciadora falou sobre o assunto e contou as motivações para não ter dado o primeiro banho ainda na maternidade.

”Banho só vou dar em casa por opção, porque o vernix, que eles saem lambuzados do parto, é super nutritivo para pele e eles nascem com um cheiro maravilhoso”, disse Gabriela Pugliesi.

O primeiro filho da loira chegou ao mundo na manhã da quarta-feira (02), em uma maternidade de São Paulo.

A influenciadora digital e o artista plástico celebraram a chegada do primeiro filho nas redes sociais: “Nasceu meu Lion. 2/11/2022, às 11h50. Amanhã volto pra contar como foi esse parto. Tô exausta. Não dormi nada ainda desde ontem, mas tô muito feliz. Brigada por todas as mensagens”.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora baiana falou sobre as mudanças do corpo ao longo da gestação. “Ganhei 16 quilos e nunca me achei tão bonita, até porque a beleza agora vem com um propósito, né?”, disse.

