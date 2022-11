Gagliasso surge com novo visual após acidente com os filhos

Foto: Reprodução/ Instagram

O ator Bruno Gagliasso adotou um novo visual após um “acidente” cometido pelos filhos, Bless e Titi. Após anos ostentando uma cabeleira, o artista exibiu na web o visual careca. “Ser pai é… Confiar que seu filho de sete e sua filha de nove anos saibam cortar o seu cabelo”.

O look foi elogiado pelos internautas. O ator foi comparado ao personagem Walter White e alguns seguidores chegaram a questionar a idade de Bruno pelos fios brancos. “Tô com 40. O tempo passa…”, respondeu.

Bless passou por aqui. Disse que ia só dar um retoque com a máquina 1 e eu acreditei. Agora é assumir a careca e ir trabalhar assim mesmo. Boa semana para nós. pic.twitter.com/WYIzDItcKK — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) November 28, 2022

O novo visual de Gagliasso fez com que os internautas resgatassem um relato antigo do ator, de quando ele sofreu com queda de cabelo e precisou fazer transplante capilar.

“Fiz na região da coroa [da cabeça], mas eu não cuidei e foi caindo. Aí eu resolvi raspar a cabeça e vi que ficou muito pior. Tinha vários buracos na minha cabeça e várias pessoas me falaram: ‘Bruno, você está ficando careca igual ao seu pai’. E aí, eu realmente percebi isso.”

