Gal Costa definia filho como ‘luz da vida’ e já namorou com atriz

Foto: Reprodução

A vida pessoal de Gal Costa, durante todos os anos de fama, sempre foi discreta. A cantora, uma das maiores vozes do Brasil, morreu nesta quarta-feira (9), aos 77 anos e deixou um filho de 17 anos.

Gabriel Costa Penna Burgos foi adotado pela cantora aos 2 anos, no Rio de Janeiro, cidade onde ela morava. A imagem do adolescente sempre foi preservada pela cantora. Eram raras as vezes em que ele publicou fotos co mele nas redes sociais. Em 2021, ela escolheu uma foto na qual Gabriel mexia no cabelo dela para desejá-lo parabéns. “Parabéns, filho. Te amo!”, escreveu Gal na legenda da foto.

Em entrevistas, Gal Costa dizia que a maternidade mudou completamento sua vida. “Ele é um amor, uma luz na minha vida. Sempre me fez muito bem ficar perto dele. Agora… é um típico adolescente que fica no quarto trancado, jogando (risos). Eu faço tudo para ele e por ele e agora quero ser avó. Gabriel será um ótimo pai”, disse ao jornal O Globo em 2021.

A cantora também revelou que ser mãe sempre foi o sonho da vida dela – e inclusive, tentou ter um bebê com Milton Nascimento.

“Mas me lembro que me oferecia para ter filho com todo mundo (risos)… Porque o sonho da minha vida era ter um filho. E eu não engravidava. Minha mãe falava “Gracinha”, ela me chamava assim, “adote uma criança”. Mas achava que filho tinha que ser parido. Hoje, sei que filho é amor. Eu e Bituca (Milton Nascimento) tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era… (risos). Mas era por causa das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial. Quando eu estava com o Marco Pereira (violonista com quem ficou casada), a gente tentou ter um filho e fui averiguar… Tive uma menopausa precoce (aos 42 anos), não tava ovulando mais…”, disse ao jornal.

Foto: Reprodução

Gal Costa namorou com a atriz Lúcia Veríssimo no início da década de 80. A atriz, inclusive, aparece nas fotos da comitiva do famoso show que a cantora fez em Roma, na Itália, em 1983, ao lado de outros nomes, como Dorival Caymmi e João Gilberto, e que virou tema do documentário “Bahia de todos os sambas”, do diretor Paulo César Saraceni.

A artista também namorou com a cantora Marina Lima.

Foto: Reprodução

Os quatro baianos tinham uma relação de amizade e parceria musical, que começou ainda na adolescência de Gal. Ela conheceu Caetano se conheceram em 1963. Os dois foram apresentados por amigas de infância e vizinhas da cantora, as irmãs Dedé e Sandra Gadelha – que foram esposas de Caetano e Gil, respectivamente.

A cantora também é madrinha de Preta Gil, filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha.

