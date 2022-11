Gal Costa é enterrada em São Paulo

Foto: Reprodução/TV Globo

O corpo de Gal Costa foi enterrado na tarde desta sexta-feira (11), em São Paulo, o Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, região central de São Paulo. O enterro foi exclusivo para amigos próximos e familiares. A artista morreu na última quarta-feira (9), vítima de infarto.

Durante a manhã, o corpo da cantora foi velado no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), na Zona Sul da capital paulista. Fãs da cantora puderam se despedir, em cerimônia que começou às 9h.

Amigos de Gal Costa como Serginho Groissman, Eduardo Suplicy, Zélia Duncan, Bela Gil, a diretora Dandara Ferreira, Sophia Charlotte e a futura primeira-dama Janja estiveram presentes. Por volta das 14h, a cantora foi aplaudia de pé pelos presentes.

Morte de Gal Costa

A cantora Gal Costa morreu nesta quarta-feira (9) aos 77 anos, vítima de infarto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista.

A baiana havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita.

Em setembro, por meio de um comunicado divulgado pela equipe da baiana nas redes sociais, foi informado o adiamento, porém, sem detalhes sobre o estado de saúde da artista.

“Informamos que por questões médicas, infelizmente, o show “GAL COSTA”, que aconteceria em 24 de setembro de 2022 no Vivo Rio, precisou ser adiado e será remarcado. A nova data será definida nos próximos dias e informada aos clientes que adquiriram ingressos. Os ingressos já adquiridos seguirão válidos!”.

A última apresentação de Gal aconteceu no dia 17 de setembro, no Coala Festival, em São Paulo. O show contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes.

