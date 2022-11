Gal Costa é homenageada por artistas em show; assista

Foto: Divulgação

A cantora Gal Costa foi homenageada por diversos artistas ao longo da semana no lugar onde se tornou uma referência mundial, os palcos.

Desde a sua morte inesperada, na quarta-feira (9), a baiana vem sendo mencionada e lembrada por colegas da área, com carinho e reverência por tudo que a cantora fez pela música brasileira.

A cantora Ivete Sangalo foi uma das artistas que homenagearam Gal Costa. A música escolhida pela baiana para lembrar de Gal foi ‘Força Estranha’, e enquanto se apresentava, uma foto da artista em preto e branco aparecia em um telão.

Outra homenagem foi feita por Roberto Carlos, que durante um show em São Paulo apresentou o sucesso ‘Sua Estupidez’, faixa dele que também ficou conhecida nacionalmente na voz de Gal.

“Eu quero dizer uma coisa importante, triste, mais importante. Esta música, ‘Sua Estupidez’, fez mais sucesso na voz de Gal Costa. O sucesso realmente foi dela (…) E eu não posso deixar de dizer o quanto Gal deu de alegria, de beleza, de sentimento, enfim, de romantismo em tudo aquilo que ela fez e em tudo aquilo que ela gravou.”

O cantor Arnaldo Antunes fez uma homenagem ao som de ‘Como 2 e 2’ durante o encerramento da 11ª Bienal do Livro de Campos. “A cantora Gal Costa, um de nossos ícones, que, assim como João Gilberto, deixa como legado seu canto cristalino e a missão cumprida do papel de ter sido força geradora dessa nação, por meio de sua arte. Gal, nosso show de hoje é pra você”.

Durante uma apresentação em Porto, Portugal, a cantora Simone homenageou a conterrânea. Uma faixa em branco foi estendida com o nome de Gal marcado em preto pelos músicos e pela própria artista.

No Festival Rock the Mountain, realizado no Parque de Exposições em Itaipava, no Rio de Janeiro, Gilberto Gil, Lulu Santos, Baco Exu do Blues e Malu Magalhães emocionaram o público com homenagens. Gil recebeu a neta, Flor Gil no palco para cantar para a ‘irmãzinha’, a quem chamava de Gaúcha. Juntos, a dupla cantou ‘Esotérico’ acompanhados de uma foto de Gal projetada no fundo do palco.

“Minha irmãzinha se foi, mas ficou conosco. Minha gaúcha querida ficará sempre no nosso coração, mente, nos sentimentos mais profundos da sensibilidade. Vou cantar uma música que fiz pra ela e Maria Bethânia cantarem juntas quando fizemos os Doces Bárbaros.”

Já Lulu, escolheu a música ‘Lua de Mel’ para lembrar da artista. “A maior voz que esse país já viu, Gal Costa! Meu nome é Gal”.

