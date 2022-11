Gal Costa e Marília encantaram público ao unir MPB e sertanejo

Foto: Divulgação / Carol Siqueira

A morte repentina de Gal Costa resgatou na lembrança dos fãs um encontro especial entre a artista, uma das maiores vozes da MPB com Marília Mendonça, um dos maiores nomes do feminejo.

O momento ficou marcado com a gravação da parceria ‘Cuidando de Longe’, composição da dupla que ganha um novo significado após o falecimento da artista baiana nesta quarta-feira (8).

Na época do lançamento da parceria, Gal não poupou elogios a sensação do feminejo. “Ela tem uma coisa popular, um jeito de compor como o povo fala. E ela tem uma coisa no jeito de cantar que acho especial, diferente da maioria dos sertanejos”, disse em entrevista à Folha.

Apesar de não ser uma admiradora do gênero, por considerar que todos os sertanejos cantavam iguais, Gal fez questão de exaltar o talento da intérprete de ‘Eu Sei De Cor’: “Todos os sertanejos cantam igual, né? Meu feminejo é só Marília Mendonça. Tira o resto.”

Na época do falecimento de Marília, Gal compartilhou um depoimento sobre a sertaneja, lamentando a tragédia que tirou a vida da artista aos 26 anos. “Estou aqui arrasada com a morte de Marília Mendonça, uma menina genial, brilhante no seu segmento como compositora. Uma pessoa jovem, carinhosa, maravilhosa, que deixa um filho pequeno. É uma perda irreparável. Meus sentimentos à família. Muito triste, tudo muito triste.”

Sobre a música

A canção ‘Cuidando de Longe’, composição de Marília com Juliano Tchula, Junior Gomes e Vinicius Poeta, fala sobre um amor solitário e quase unilateral, mas que não deixa de ser sentido.

“Amar sozinho também é amor. Um passarinho me contou que você não é só isso que aparenta ser. Sei você mal sabe quem sou eu, de onde esse amor nasceu, cê nunca perdeu o seu tempo pra me convencer”.

Na faixa, que faz parte do CD ‘A Pele do Futuro’, as artistas cantam sobre cuidar de alguém a distância e admirar mesmo que não esteja ao lado de quem ama.

“Tô te cuidando de longe, tô te amando no meu canto, diga que está feliz que daqui eu vou me virando. E se eu tiver distante, não quer dizer que eu não ame, tô ensaiando a despedida mesmo tendo outros planos.”

Na web, internautas falam sobre a parceria e resgataram a lembrança da admiração de Gal por Marília e vice-versa.

“Cuidando de longe, parceria de Gal Costa com Marília Mendonça é simplesmente uma obra-prima. Eu amo essa música. Já estava sendo um pouco triste ouví-la, depois da partida da Marília. Agora a tristeza é completa”, escreveu um internauta.

“Se você nunca ouviu a música ‘Cuidando de Longe’ de Gal Costa e Marília Mendonça, cês tão perdendo uma OBRA PRIMA! Vá em paz Gal… Vá cantar com Marília esse dueto perfeito.”

“Marília Mendonça gravou a lindinha “Cuidando de Longe”, com a Gal. Hoje elas irão passar a se cuidar de perto. Duas estrelas de primeira grandeza da música nacional estarão juntinhas.”

