Gal Costa morreu vítima de infarto, confirma assessoria

Foto: Julia Rodrigues / Divulgação

Gal Costa morreu, aos 77 anos, vítima de infarto fulminante, confirmou a assessoria de imprensa da cantora. A notícia da morte da artista foi divulgada na manhã desta quarta-feira (9).

A baiana havia dado uma pausa em shows, após passar por uma cirurgia para retirar um nódulo na fossa nasal direita. Por causa da questão de saúde, ela cancelou a participação no Primavera Sound, em São Paulo, no final de semana passado. A última apresentação de Gal aconteceu no dia 17 de setembro, no Coala Festival, em São Paulo. O show contou com as participações de Rubel e Tim Bernardes.

Gal Costa deixa o filho Gabriel, de 17 anos. Nascida Maria da Graça Costa Penna Burgos, em Salvador, a cantora surgiu na cena nacional, na década de 1960.

Ainda adolescente, Gal se aproximou de Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil, e juntos integraram o Doces Bárbaros. Com pouco mais de 20 anos, ela participou do álbum “Tropicália ou Panis et Circencis”, pedra fundamental do movimento tropicalista.

