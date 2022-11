Gal Costa teve mais de 30 músicas em trilha de novela

Foto: Reprodução/ Instagram

A voz de Gal Costa foi eternizada no mundo para além das ondas da rádio. A artista é uma das maiores intérpretes com músicas em novelas na história da teledramaturgia. De Gabriela em 1975 a Amor de Mãe em 2019, foram mais de 20 canções em obras globais, sendo 3 na última trama de Manuela Dias, cada uma com sua peculiaridade.

Ao longo dos seus 57 anos de carreira, a voz de Gal deu o tom na teledramaturgia em músicas de abertura e como tema de diversos personagens. Uma das canções mais marcantes é justamente a ‘Modinha para Gabriela’, abertura da novela de Walter George Durst, adaptação do romance ‘Gabriela, Cravo e Canela’ de Jorge Amado.

A curiosidade está na quase escalação da artista para protagonizar a personagem principal da trama. no livro ‘O Circo Eletrônico: Fazendo TV no Brasil’, o diretor, cineasta Daniel Filho revela que a cantora recusou o papel que foi ofertado na época e a personagem foi interpretada por Sônia Braga.

“Quem faria o papel-título de Gabriela? Pensei em algo inusitado, afinal tínhamos uma Gabriela no imaginário do público brasileiro: Gal Costa. (…) ‘Sei representar, não’, disse com aquela malícia baiana e olhar de Gal-Gabriela. Boni pediu testes. Testamos incontáveis mulheres por dia, modelos e mulatas exportação, o diabo a quatro”, descreveu.

Foto: Reprodução/ VIVA

Entre os grandes hits de Gal Costa em novelas estão: Modinha para Gabriela, tema de Gabriela (1975); Só Louco, tema de O Casarão (1976); Meu Bem Meu Mal, tema de Brilhante (1981); Dom de Iludir, tema de Louco Amor (1983); Baby, tema de Transas & Caretas (1984); Chuva de Prata, tema de Um Sonho a Mais (1985); Brasil, tema de Vale Tudo (1988); Canta Brasil, tema de Deus nos Acuda (1992); Caminhos do Mar, tema de Porto dos Milagres (2001) e Palavras ao Vento, tema de Amor de Mãe (2019).

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.