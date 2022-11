Galvão Bueno é internado após testar positivo para Covid-19

Foto: Reprodução/TV Globo

O narrador Galvão Bueno surpreendeu os internautas neste sábado (12) ao revelar que está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19. A notícia chega oito dias antes do início da Copa do Mundo 2022.

Um dos principais nomes na locução de futebol no Brasil, Galvão apareceu em uma bicicleta ergométrica na publicação em que fala sobre o estado de saúde.

“Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”, escreveu.

“Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, completou em vídeo.

O narrador, porém, descartou a possibilidade de não estar apto durante os jogos da seleção brasileira e incluiu a hashtag “Partiu Qatar” na publicação do Instagram.

Nos comentários, os seguidores desejaram melhoras para Galvão Bueno. “Bora Galvão, sem você na copa não dá”, escreveu uma conta. “Hajaaa coração amigo!! Bora que tem uma copa pra narrar e gritar é Hexa”, disse mais um fã.

Veja a publicação:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.