Galvão Bueno faz contagem regressiva para Copa: ‘Sai fora Covid’

O narrador Galvão Bueno segue em contagem regressiva para a Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo domingo (20). Apesar de estar internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter sido diagnosticado com Covid-19, o veterano não perdeu a empolgação com o último Mundial que trabalhará como narrador.

“Me preparando para a Copa inspirado nos amigos @pele e @popofreitas!! Faltam só 7 dias!! #saiforaCovid #partiuCatar”, escreveu na legenda de um vídeo que publicou no Instagram.

Nas imagens, Galvão aparece se execitando durante a recuperação. A notícia do internamento do narrador foi dada no sábado (12), oito dias antes do início do Mundial.

Na ocasião, ele escreveu: “Para quem torce por mim, uma ótima notícia! O Dr. achou que seria bom ficar aqui no Einstein por três dias para ser monitorado e fazer muita fisioterapia”.

“Melhor vir para cá, no Einstein. Eu me recupero, não estou tomando remédio nenhum, mas estou fazendo exercícios duas vezes por dia: musculação, bicicleta, para chegar inteiraço na Copa”, completou em vídeo.

