Galvão Bueno positiva para Covid-19 e tem programa adiado

O narrador Galvão Bueno foi afastado de suas atividades na Globo após testar positivo para Covid-19.

Às vésperas da Copa do Mundo, o veterano, que fará sua última cobertura, está em isolamento social para se recuperar a tempo de viajar para o Catar para acompanhar aos jogos do Brasil no campeonato mundial, prioridade da emissora.

Ainda devido ao diagnóstico, Galvão teve a gravação do episódio especial programa ‘Bem, Amigos!’, adiada. O programa do SporTV, que teria exibição na Globo no dia 14 de novembro, marcaria o fim da atração.

Sem aposentadoria da TV

A Copa do Mundo do Catar vai ser a última de Galvão Bueno, mas não será o último trabalho do narrador na Globo. Galvão e a emissora renovaram o veínculo profissional, que já dura 41 anos, até o fim de 2024.

De acordo com o ., o novo contrato do veterano dará possibilidades para ele fazer outros trabalhos fora da empresa, como participação em streaming.

