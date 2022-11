Garçom-robô chega a famoso bar de ‘Travessia’

Foto: Reprodução / TV Globo

Os frequentadores de Vila Isabel vão desvendar, em cenas que vão ao ar a partir desta quarta-feira (30) em ‘Travessia’, o segredo que Nunes (Orã Figueiredo) tem preparado há tempos para o Encanto da Vila. A revolução, anunciada pelo comerciante aos quatro cantos tem nome e se chama Haroldo, um garçom-robô.

Ele é recebido com festa pela clientela do bar mais famoso da região, que fica encantada com a simpatia do “funcionário” que acaba de chegar. Quem não gosta nada da concorrência é Joel (Nando Cunha), que se sente ameaçado pelo novo “colega de trabalho”.

Para tentar amolecer o marido de Marineide (Flavia Reis), Nunes faz uma homenagem a ele – que ficou cabreiro com a novidade antes mesmo de saber do que se tratava – e Haroldo lhe entrega a primeira bebida que serve em seu novo ofício. Pasmo, Joel aceita a cerveja, mas é nítido que não está gostando.

Os clientes, por outro lado, ficam muito entusiasmados com o simpático robô. E Nunes, claro, se envaidesse com sua “revolução”. Mas o sentimento de Joel é um só: parece que estão todos contra ele.

‘Travessia’ é criada e escrita por Gloria Perez, com direção artística de Mauro Mendonça Filho, direção de Walter Carvalho, Andre Barros, Mariana Richard e Caio Campos. A produção é de Claudio Dager e Tatiana Poggi; e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.

