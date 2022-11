‘Gatos’ descobertos na BA em 9 meses seriam capazes de abastecer Salvador por 30 dias

Foto: Divulgação

Um furto de energia de 303 milhões de quilowatts-hora (kWh), que ocorreu no período de janeiro a setembro deste ano, foi identificado pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Segundo a empresa, nesta quinta-feira (17), essa quantidade seria suficiente para abastecer Salvador por um mês.

Em nota, a Coelba detalhou que o furto foi identificado durante ações de prevenção e combate a desvios de energia, realizados por meio de inspeções e regularização de clientes, com uso de soluções inovadoras e tecnologia de redes inteligentes que não foram detalhados.

Ainda segundo a empresa, até setembro deste ano, foram realizadas mais de 230 mil inspeções na área de concesão da Neonergia Coelba. Foram encontrado “gatos” em todos os municípios e tipos de unidades consumidoras como, por exemplo, residências, comércios, indústrias, fazentas, entre outros.

Além das verificações, a empresa substituiu 133 mil medidores obsoletos e/ou com possíveis defeitos, uma das estratégias para prevenir erro na medição do consumo de energia elétrica. Também foi refularizada unidades clandestinas com a instalação de medidores de energia para consumidores que ainda não têm o equipamento.

A Coelba explicou que a solicitação desse tipo de serviço pode ser feita às concessionárias e a ligação é realizada de forma gratuita. Até setembro deste ano, foram regularizadas 48 mil ligações clandestinas.

O furto de energia é crime e pode ser denunciado de forma anônima pelas Centrais de Relacionamento da Coelba no número 116 ou através da internet.

