Geisy Arruda faz ensaio sensual inspirado na Copa do Mundo; veja

Foto: Cauê Garcia I CG Comunicação

Geisy Arruda segue causando e resolveu torcer para a seleção brasileira na Copa do Mundo 2022 de um jeito diferente. A ex-participante de “A Fazenda” protagonizou um ensaio sensual temático para a ocasião.

Ostentando as curvas e o bumbum GG, a influenciadora vestiu as cores verde e amarela para as fotos para lá de sensuais, com direto a marquinha de biquíni à mostra.

“Eu sonhei com a vitória do Brasil e o hexa seria um presente incrível para o nosso país! Amar e respirar futebol, somos conhecidos mundialmente por isso”, disse Geisy Arruda para a Quem.

A influenciadora, que recentemente chamou atenção ao aparecer com micro pijama, realizou o ensaio temático no interior de São Paulo.

“Sempre quando viajo ouço em todos os lugares do mundo, somos os melhores. Modéstia à parte! Eu sou pé quente, aliás tudo em mim é quente! Vem hexa!”, finalizou a musa.

Confira:

