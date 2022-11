Geisy Arruda posa com micro pijama e enlouquece web: ‘Deliciosa’

Foto: Reprodução / Instagram

Geisy Arruda colocou o corpo pra jogo na noite desta quinta-feira (17). A influenciadora digital publicou uma foto com um micro pijama e enlouqueceu os fãs nas redes sociais.

“Eu quero ser o Sol que ilumina o teu verão… Aliás , quem tá com saudades do Verão”, escreveu ela na legenda do post.

Nos comentários da publicação, fãs e admiradores teceram elogios à ex-‘Fazenda’: “Maravilhosa”, disse uma. “Apaixonado! Que mulher linda”, escreveu outra. “Linda, bela, maravilhosa. Aqui em Curitiba praticamente tá como no verão”, comentou mais um. “De todas as maravilhas que Deus inventou você realmente é a mais top, charmosa, perfeita, e maravilhosa do mundo que bela gata”, reagiu um quarto. Veja o clique abaixo:

A fama muda a vida das pessoas em todos os aspectos. Em entrevista a revista Quem, Geisy Arruda revelou que sou vida sexual era mais agitada no anonimato. “Quando eu era anônima, transava muito mais. É a parte ruim da fama. Agora que sou uma pessoa pública e escritora de contos eróticos, seleciono melhor os meus companheiros”, contou a influenciadora digital.

Geisy, que lançou em 2020 o seu segundo livro de contos eróticos, “Desejo Proibido”, também revelou não fazer ideia de quantos parceiros sexuais já teve.

