Gêneros Literários: um resumo para ENEM e vestibulares

Gêneros Literários: resumo completo para ENEM e vestibulares

O termo “gêneros literários” é usado para definir as classificações em grupo dos diversos tipos de obras de literatura existentes.

O assunto é cobrado de diversas formas em questões de português e literatura nos vestibulares e também na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre os gêneros literários. Vamos conferir!

Gêneros Literários: introdução

Como mencionado, os gêneros literários são divisões feitas em obras literárias de acordo com características formais comuns, agrupando-as de acordo com critérios estruturais, contextuais e semânticos, entre outros.

A divisão clássica define três gêneros literários: lírico, épico ou narrativo e dramático.

Dentro de um determinado gênero pode-se observar o predomínio de uma estrutura, que não corresponde à estrutura de outro gênero uma vez que apresenta características próprias.

Vamos conferir mais sobre cada um dos gêneros literários a seguir

Gêneros Literários: narrativo

O gênero narrativo engloba diversos tipos de produções, como: romance, novela, crônica e fábula.

contudo, praticamente todas as obras narrativas possuem elementos estruturais e estilísticos em comum e devem responder a questionamentos, como: quem? que? quando? onde? por quê?

Os textos do gênero mencionado possuem os seguintes elementos:

Narrador: é o que narra a história, pode ser onisciente (tem conhecimento da história e das personagens, observa e conta o que está acontecendo ou aconteceu) ou personagem (em primeira pessoa; narra e participa da história).

Tempo: é um determinado momento em que as personagens vivenciam as suas experiências e ações.

Espaço

Enredo: é a trama.

Personagens

Gêneros Literários: lírico

A principal característica do gênero lírico é a subjetividade, uma vez que o autor de um texto lírico reflete impressões ligadas aos seus sentimentos e emoções.

Os exemplos mais comuns de produções do gênero lírico são: soneto, hino, ode, entre outros.

Gêneros Literários: dramático

O termo “gênero dramático” é usado para definir os textos que possuem o intuito de serem encenados ou dramatizados.

Dentre as principais características do gênero, podemos mencionar a encenação cênica, a presença de diálogos e o predomínio do discurso em segunda pessoa.