Gerard Piqué anuncia aposentadoria do futebol

Foto: Reprodução / Instagram

Fim de uma era! Gerard Piqué anunciou nesta quinta-feira (3) que vai se aposentar do futebol no próximo sábado (5), após a partida contra o Almería, no Camp Nou, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

O atleta defende a camisa do Barcelona há 14 anos. “Faz semanas, meses, que muita gente tem falado de mim. Até agora, não disse nada. Mas agora, quero ser eu quem fala de mim. Decidi fechar esse ciclo. Sempre disse que após o Barça, não haveria outra equipe. E assim será”, disse ele em entrevista.

“Tenho pensado muito naquele garoto, no que teria acontecido com aquele Gerard, se tivessem dito que ele alcançaria todos os sonhos. Que chegaria ao time principal do Barça, que ganharia todos os títulos possíveis. Que seria campeão da Europa e do mundo. Que jogaria ao lado dos melhores da história, que seria um dos capitães e faria amigos para sempre”, desabafou ele.

O nome de Piqué tomou conta dos holofotes nacionais e internacionais após a separação polêmica com a cantora latina Shakira. Os dois ficaram juntos entre 2010 e 2022.

