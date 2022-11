Gil e Lulu Santos se beijam nos bastidores de festival

Foto: Reprodução/ Redes socais

Em homenagem a sua apresentação no Rock The Mountain, festival de música realizado no Rio de Janeiro, Gilberto Gil publicou uma foto beijando Lulu Santos. Os dois se apresentaram no sábado (5) e se encontraram nos bastidores do evento.

Em sua publicação, Gil comenta: “Um encontro de gente fina, elegante e sincera nos bastidores do @rockthemountain“. Nos comentários, Lulu responde com “Do Amor ❤️‍🔥”.

Ambos são nomes clássicos da Música Popular Brasileira e parte importante da história da música no Brasil. Além deles, Jorge Ben Jor, Glória Groove, Ney Matogrosso, Liniker, Baco Exu do Blues e outros artistas estão escalados para se apresentar no evento.

O Rock The Mountain continua neste domingo (6) e também tem programação para o próximo fim de semana, nos dias 12 e 13 de novembro.

