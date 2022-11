Gilberto Gil desabafa sobre morte de Gal Costa: ‘Fica a saudade’

Foto: Ana Colla/ Divulgação

O cantor Gilberto Gil lamentou a morte de Gal Costa nesta quarta-feira (09). A artista, que esteve com o baiano desde o início da carreira, foi vítima de um infarto, segundo a assessoria.

“Nossa irmãzinha se foi. O pesar, a tristeza, a saudade, essas coisas ficam com a gente. Ela deixou tanta coisa, tantos sinais, tantas marcas importantes nos nossos corações, enfim, encantou tanta gente com aquela voz de passarinho. Nossa irmãzinha se foi”, disse Gilberto Gil em vídeo divulgado pela assessoria do cantor.

Em uma publicação no perfil do Instagram, o artista voltou a lamentar a morte da artista com quem trabalhou desde o início da carreira dela.

“Nossa irmãzinha se foi… Gal, a quem chamava de Gaúcha. Fica a saudade pra mim, pra todos que eram próximos dela e pra tanta gente na extensão deste Brasil imenso que se encantava com o canto dela. Agora o canto dela fica conosco pro resto das nossas vidas, pra o tempo todo da nossa história”, escreveu.

Gil ainda compartilhou um trecho da canção “Viagem Passageira”, presente no disco “A Pele do Futuro”, de 2018.

“Não mais um sim um não, um sul, um norte

O sonho dessa canção passageira

Mochila da viagem passageira

Passagem nessa vida passageira

Para uma vida ainda passageira”, finalizou.

Confira:

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.