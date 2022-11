Gilberto Gil é destaque no penúltimo dia de Bienal do Livro 2022

Foto: Reprodução / Redes sociais

Gilberto Gil é o grande destaque do penúltimo dia da Bienal do Livro Bahia 2022. Na mesa, o cantor vai discutir sobre como ele contribuiu para a transformação do conceito estético da letra de músicas. O letrista Carlos Rennó também vai participar do papo. A abertura dos portões serão às 9h e os ingressos para o evento custam a partir de R$ 10. A festa literária acontece no Centro de Convenções Salvador.

A programação da Bienal foi montada para todos os públicos e terá três diferentes espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil e contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias para agradar leitores de todas as idades.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

Confira a programação completa abaixo:

Arena Jovem

Tema: TikTok, Instagram e o velho papel… como a gente se lê hoje?

Horário: 11h

Convidados: Pedro Rhuas, Clara Alves, Elayne Baeta

Mediador: Pedro Duarte

Tema: A literatura entre o sonho e o apocalipse

Horário: 15h

Convidados: Ale Santos, André Vianco, Lu Ain-Zaila

Mediador: Anderson Shon

Tema: Todas as letras

Horário: 17h

Convidados: Gilberto Gil, Carlos Renó

Café Literário

Tema: O fio e os rastro

Horário: 16h

Convidados: Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, José Luiz Passos

Mediador: Rosinês Duarte

Espaço Infantil

Horário: 10h

Tema: Criando e imaginando

Convidados: Goya Lopes

Horário: 11h

Tema: Era uma vez

Convidados: Luciana Ávila e Marcos Bezerra

Horário: 14:30h

Tema: Entre Páginas – Literatura indígena

Convidados: Yaguarê Yamã

Horário: 15:30h

Tema: Criando e imaginando

Convidados: Livia Passos

Horário: 17h

Tema: Entre Páginas – Onde nascem os livros

Convidados: Anabella Lopez

