Gilberto Gil se manifesta após receber xingamentos no Catar

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Gilberto Gil apareceu nas redes socais neste domingo (27) para falar sobre os xingamentos recebidos durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, no Catar, na quinta-feira (24).

Em vídeo publicado nos perfis do Twitter e Instagram, o cantor agradeceu ao apoio de fãs e amigos, em nome dele e da esposa Flora Gil, além de condenar os atos.

“Nossos agradecimentos, meus e da Flora, enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estúpida, enfim, é o terceiro turno na verdade, né?”, iniciou.

“Os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. E amanhã é Brasil de novo. De novo, nossos agradecimentos meus e da Flora a todos vocês que se fizeram solidários conosco nesse episódio”, continuou.

Por fim, Gilberto Gil agradeceu mais uma vez pelo apoio nas redes sociais e desejou mais uma vitória para a seleção brasileira no jogo da segunda-feira (28).

“Na verdade é mais um dessa sequência do ódio, dessa coisa que eles, que é o que eles gostam de fazer, muito obrigado a todos vocês e bom jogo pro Brasil amanhã”, finalizou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.