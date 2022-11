Gilberto Gil volta a ver jogo do Brasil após ser hostilizado

Foto: Reprodução / Redes sociais

Gilberto Gil marcou presença no estádio Ras Abu Aboud, no Catar, e viu de perto a vitória da Seleção Brasileira vencer mais uma partida na caminhada rumo ao hexa. O cantor está no país acompanhado da esposa, Flora, e também de filhos e netos. O Brasil bateu o Suíça por 1 a 0 nesta nesta segunda-feira (28).

Hostilizado no Catar

No catar para acompanhar os jogos da Copa do Mundo, Gilberto Gil foi insultado por um grupo de torcedores da seleção brasileira e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

O caso aconteceu na última quinta (24) durante a partida do Brasil contra a Sérvia, no estádio Lusail. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o artista com a esposa, Flora Gil, em um corredor.

Após ser reconhecido pelos torcedores, Gilberto Gil vira alvo de insultos e xingamentos. “Vamo, Bolsonaro. Vamo, Lei Rouanet”, diz um homem. Em determinado momento eles passam na frente do cantor e o chamam.

Gilberto Gil ignorou todos os insultos e chega a tirar foto com um fã, mas o grupo segue com os insultos. “Vem, vem. Você ajudou o Brasil pra c… Vamo lá. Vai lá. Valeu, Lei Rouanet. Obrigado, filho da pu**”, diz.

Vale lembrar que Gilberto Gil, aos 80 anos, é integrante do governo de transição do presidente eleitos nas eleições de outubro, Lula, do PT.

Veja o vídeo abaixo:

LAMENTÁVEL! Bolsonaristas insultam Gilberto Gil no Catar. pic.twitter.com/rzmZXAIZTz — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

