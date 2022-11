Giulia Be celebra namoro com namorado: ‘Um homem que presta’

Foto: Reprodução / Instagram

O coração de Giulia Be vai muito bem, obrigado! A cantora e estrela do filme “Depois do Universo” assistiu o jogo da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (28) acompanhada do namorado, o estadunidense Conor Kennedy.

Nas redes sociais, a brasileira se derreteu de amores pelo novo companheiro. “O Brasil tá em festa! Eu finalmente achei um homem que presta”. Assista o vídeo abaixo:

O americano Conor Kennedy é ex da cantora Taylor Swift e herdeiro da família Kennedy. O rapaz é sobrinho-neto de John F. Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista recente à revista Quem, ela dividiu um pouco do seu relacionamento com o estadunidense. “Ele é uma pessoa muito especial e diferente. Ele é cara muito dedicado às coisas que ele acredita, assim como eu. Ele está trabalhando muito, fazendo faculdade de Direito, vai se formar no ano que vem… Mas a gente dá um tempo de se falar. Tem o Facetime aí. Em cada brecha no meu trabalho, tento ir para lá. Ele também vem para o Brasil sempre. A gente tem dado um jeito”.

Vale relembrar que o filme brasileiro “Depois do Universo”, protagonizado por Giulia e Henrique Zaga, foi um dos mais visto mundialmente na Netflix neste mês. O longa chegou a ter mais de 20,55 milhões de horas assistidas, estando no Top 10 em mais de 43 países, como França, Alemanha, Itália, Argentina e em segundo lugar no Brasil, segundo com os dados oficiais.

