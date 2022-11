GKay expõe tamanho da parte íntima de Pedro Sampaio

Foto: Reprodução/ Instagram

Sem papas na língua, a influenciadora digital GKay colocou na mesa detalhes íntimos sobre o ex-affair, Pedro Sampaio.

Última convidada da temporada do Lady Night, a anfitriã da Farofa revelou a Tatá Werneck um pouco da intimidade do artista ao ser questionada pela apresentadora sobre como era o DJ.

“Nem é demais a incomodar e nem é de menos a faltar”, confessou a humorista. “É um pau show, é um pau ok. É um pau 7,2”, completou Tatá.

Empolgada, a humorista quis detalhar a experiência com o artista. “É um pau de namorado. Abaixo do cavalo e acima do pônei”, disse a artista. Tatá então apelidou o DJ: “É um potro. Potro Sampaio”, fazendo a plateia rir.

O envolvimento entre GKay e Pedro Sampaio teve início no final de 2020 e em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera a humorista confirmou ter ficado com o DJ. Desde então, é possível ver os dois juntos em algumas ocasiões, porém, nunca houve um romance assumido.

