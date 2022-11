Globo afirma que incêndio em estúdio não teve feridos

Foto: Reprodução

A Globo se manifestou sobre o incêndio no cenário da novela ‘Todas Flores’, do Gloplay, localizado na Cidade Cenográfica, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (18). De acordo com a emissora, não houve feridos.

A empresa informou, em nota, que “não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos” e que o “fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local”. A Globo disse também que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

As chamas atingiram o cenário da loja Rhodes da novela exclusiva do Globoplay. A nota diz ainda que o incêndio não vai impactar na produção da novela pois o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio.

Na trama de Emanuel Carneiro, a loja Rhodes, por coincidência, também foi atingida por um incêndio. Na novela, dois queridos personagens morreram após não conseguirem fugir das chamas. Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) é presa após descobrir o caso do marido com Zoé (Regina Casé) e morre no local.

O irmão dela, Raulzito (Nilton Bicudo) salva Mauritânia (Thalita Carauta) e não consegue fugir do incêndio na trama do serviço de streaming.

Outros episódios de incêndio

Em 2017, um incêndio atingiu o galpão da novela ‘Deus Salve o Rei’. Na época, a trama ainda estava em gravação para ir ao ar no início de 2018. Estavam no local alguns atores, como Romulo Estrela e o diretor Fabrício Mamberti.

As gravações foram suspensas para reparar os danos, porém, a data de estreia da novela permaneceu como 9 de janeiro de 2018.

Em abril de 2021, a emissora sofreu com um princípio de incêndio que atingiu a torre de refrigeração dos Estúdios Globo. As chamas foram controladas sem feridos.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.