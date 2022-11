É muito importante que proteja a sua conta bancária e o seu cartão de crédito de golpes e fraudes.

Golpes e fraudes: proteja o seu cartão de crédito e conta bancária

Por isso, confira algumas dicas voltadas para essa finalidade e eleve a segurança dos seus dados no mundo digital.

Crie senhas fortes

Muitas pessoas criam senhas fáceis de serem lembradas. Visto que são muitas as senhas que utilizamos na rotina para acessar aplicativos, serviços, endereço de e-mail, cadastros etc.

No entanto, utilizar senhas parecidas em muitos meios digitais é um caminho perigoso, já que muitos fraudadores criam aplicativos digitais que podem “adivinhar” a sua senha. Por isso, quanto mais parecida uma senha for com a outra, maiores são os riscos para os seus dados.

Fuja de combinações pessoais

A sua senha não pode ser diretamente ligada a data de aniversário, data de casamento, nome dos seus filhos ou animais de estimação, por exemplo. Uma vez que essas informações podem facilmente ficar disponíveis nas redes sociais, facilitando o acesso aos seus dados pessoais de maneira muito natural.

Opte pode bloquear o seu cartão

Muitos aplicativos atuais permitem o bloqueio de cartão; o que pode ser um ponto de segurança, já que você pode desbloqueá-lo apenas quando for utilizá-lo, por isso, pode ser viável optar pelo bloqueio temporário do cartão de crédito.

Cadastre sua biometria

A maioria dos aplicativos financeiros permitem o cadastro da biometria no seu celular; o que eleva a sua segurança, já que a maior parte das transações são permitidas mediante a leitura da sua digital.

Ajuste o limite de crédito de acordo com a sua necessidade

Muitos cartões de crédito são fraudados com gastos exorbitantes, por isso, caso possua um cartão de crédito com valor alto, diminua esse limite diretamente no aplicativo, conforme a sua necessidade no momento.

Dessa forma, estará liberado apenas o valor que for utilizar no momento. Sendo assim, essa é uma maneira simplificada de se proteger contra golpes e fraudes.

Não instale qualquer aplicativo no seu telefone

Muitos aplicativos parecem inofensivos, mas são verdadeiros “ladrões de dados”. Por isso, é importante ter atenção aos aplicativos que estão sendo instalados, já que eles podem fazer uma espécie de leitura do seu aparelho, roubando seus dados e acessando suas contas.

Não clique em links desconhecidos

Muitas pessoas recebem links desconhecidos pelo WhatsApp ou por mensagem de texto. Não clique nessas mensagens, já que podem conter vírus e usufruírem indevidamente dos seus dados de forma geral, acessando a sua conta de telefone, o próprio WhatsApp, conta bancária, e-mail etc.