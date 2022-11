Foto: Mauricio Fidalgo / Globo

Thiaguinho já tem planos para se tornar pai. Em entrevista ao jornal EXTRA, o cantor revelou que quer ser pai para sentir o mais puro e genuíno amor que já sentiu em toda a sua vida. Ele também destacou o desejo de completar mais um ano de vida.

“Não vejo a hora de fazer 40 (risos). Sou muito fã do tempo. Quanto mais tempo você tem daquilo que faz, mais excelência você tem. Vivo hoje o melhor momento da minha vida, em todos os sentidos. E espero viver momentos melhores do que este — diz o cantor, que tem o desejo de experimentar a paternidade ainda. — Tenho vontade de experimentar o amor da maneira mais forte possível e acho que isso vem com um filho. Gosto de viver o amor, de ler sobre o amor, de assistir a filmes de amor”, disse o cantor.

Namorado da baiana Carol Peixinho, Thiaguinho ainda pontuou sobre a sua fé. Ele passou por uma situação delicada de saúde após ser diagnosticado com uma grave infecção na garganta.

“Para mim, Deus é tudo. É o que me emociona, me fortalece e me faz acreditar no amor entre as pessoas. E, cada vez mais, tenho curiosidade pela religião dos meus ancestrais, religiões de matriz africana. Nos últimos anos, tenho tentado entender meu lugar enquanto homem preto na sociedade, enquanto homem preto artista. Isso passa por vários setores da minha vida”, explicou o artista.

Foto: Reprodução / Redes sociais

Tardezinha em Salvador

O show Tardezinha está de volta e já tem data para passar por Salvador. O projeto do cantor Thiaguinho, sucesso de público nos anos em que foi realizado, irá desembarcar na capital baiana em outubro de 2023.

A data exata para a realização da festa na cidade é no dia 28 de outubro, porém, não há informações sobre o local onde a festa será realizada.

O show foi criado há seis anos. Nele, Thiaguinho canta os maiores sucessos do pagode. Além das apresentações ao redor do país, o artista gravou dois álbuns e na edição que seria a despedida do projeto, foi feito um documentário, que está disponível no Globoplay.Desde a sua criação, foram realizadas 162 edições por 22 estados.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.