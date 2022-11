Governo da Bahia publica resultado preliminar para cargos

Foto: Divulgação

O Governo da Bahia informou que serão publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (1º) o resultado de etapas dos concursos públicos da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda (Sefaz), para os cargos de escrivão, investigador e agente de tributos estaduais.

Os resultados estarão disponíveis no Portal do Servidor e no site das organizadoras, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e a Fundação Getúlio Vargas.

Os candidatos que concorrem a vagas de escrivão e de investigador poderão visualizar o resultado preliminar da prova de títulos, que corresponde à terceira etapa do certame. Os interessados em realizar a interposição de recurso terão prazo de dois dias úteis. O pedido deverá ser feito pela internet, na página do IBFC.

Lançado em abril, o certame oferta mil vagas, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador. Após a homologação, a Polícia Civil irá convocar os candidatos aprovados para realização de exames pré-admissionais e da investigação social e do curso de formação, como indicado em edital. Aqueles que estiverem aptos serão convocados para o curso de formação, promovido pela Polícia Civil.

Concurso Sefaz

Os inscritos no concurso público da Sefaz-BA farão vistas ao resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação e da perícia médica, para os candidatos que se declararam negros ou deficientes, respectivamente. Os habilitados também terão prazo de dois dias úteis para a interposição de recurso no site.

Já o certame para a Sefaz-BA foi lançado em fevereiro, com 49 vagas para o cargo de agente de tributos nas áreas de Administração e Finanças, Tecnologia da Informação e Administração Tributária.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.