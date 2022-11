Governo do Catar proíbe venda de cerveja estádios na Copa

Foto: Divulgação

As vésperas da Copa do Mundo, o Governo da Catar decidiu mudar as regras para a comercialização de cerveja durante o campeonato mundial.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (18) para a Fifa, o Governo anunciou a alteração na regra de venda das bebidas alcoólicas, proibindo a comercialização no perímetro dos oito estádios que irão receber jogos.

A mudança de última hora teria gerado insatisfação entre os patrocinadores da Copa, especialmente a Budweiser, que fornece cervejas para a competição.

A empresa não se posicionou formalmente. Nas redes sociais, um tweet foi compartilhado e vem sendo tratado como uma reação a decisão do Governo do Catar. “Bom, isso é embaraçoso…”.

Com a proibição, a cerveja passam a ser comercializada apenas nas Fan Fest e nas áreas VIPs do estádio, custando R$ 75 por cada copo de 500 ml.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.