Governo inclui obrigatoriedade do uso de máscaras em shoppings

Foto: Raquel Portugal/FioCruz

Uma atualização do decreto estadual que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras na Bahia foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (30). Com isso, o item de segurança passa a ser obrigatório também em shoppings, bancos e lotéricas.

O decreto que obriga novamente o uso das máscara foi publiado na terça (29), e já determinava a obrigatoriedade em:

I – em hospitais e demais unidades de saúde, tais como: clínicas e Unidades de Pronto-Atendimentos – UPAs e farmácias;

II – em transportes públicos, tais como: trens, metrô, ônibus, lanchas e ferry boat, e seus respectivos locais de acesso como estações de embarque;

III – em salões de beleza e centros de estética;

IV – em bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos similares;

V – em templos para atos religiosos litúrgicos;

VI – em escolas e universidades;

VII – em ambientes fechados, a exemplo de teatros, cinemas, museus, parques de exposições e espaços congêneres;

VIII – para indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, tais como: tosse, espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença;

IX – para indivíduos com confirmação de COVID-19, mesmo que assintomáticos;

X – para indivíduos imunossuprimidos, ainda que em dia em relação ao esquema vacinal contra COVID-19.

XI – Os indivíduos que tiveram contato com pessoas com confirmação de COVID-19, mesmo que assintomáticas, permanecerão obrigadas ao uso de máscara por 14 (quatorze) dias.

A determinação tem como principal objetivo “reduzir o risco de doença e de outros agravos” em todo o território baiano.

Além do uso da obrigatoriedade das máscaras, o decreto também determina a suspensão de visitas ao pacientes internados em todos os hospitais públicos e particulares no estado.

Atualmente, o estado tem 5.474 casos ativos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), atualizados às 8h23 desta quarta-feira (30).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.