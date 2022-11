Governo publica resultado do concurso para agente de tributos

Foto: Divulgação / Sefaz

O Governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (25) resultado definitivo e homologação do concurso público para agente de tributos estaduais da Secretaria da Fazenda (Sefaz-BA).

Os candidatos habilitados serão convocados para realização de exames pré-admissionais e entrega de documentos atendendo o quantitativo previsto em edital e a necessidade da administração estadual. Este concurso público terá validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Na mesma ocasião, também serão publicados os resultados definitivos da perícia médica para candidatos deficientes e do procedimento de heteroidentificação. O candidato que interpôs recurso contra o resultado preliminar da heteroidentificação poderá visualizar a resposta em endereço eletrônico disponibilizado pela Fundação Getúlio Vargas, a organizadora do certame, disponível no site. Todas as publicações estarão disponíveis neste link e no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br).

Lançado em fevereiro deste ano, o certame ofertou 49 vagas, distribuídas entre as áreas de Administração e Finanças (14), Tecnologia da Informação (05) e Administração Tributária (30).

