governo publica resultado preliminar da prova de títulos

O Governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (9) o resultado preliminar da prova de títulos para o cargo de Delegado da Polícia Civil.

A prova é a terceira etapa do concurso público para a corporação. Os candidatos poderão ter acesso ás informações no Portal do Servidor e no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, organizadora do concurso. No site, é possível visualizar o resultado preliminar e realizar o pedido de recurso no prazo de dois dias úteis, contatos a partir da publicação, ou seja, até sexta-feira (11).

O procedimento deverá ser feito exclusivamente pela internet, no site da IBFC. As respostas aos recursos serão feitas também no site.

O concurso foi lançado no primeiro semestre e ofereceu mais mil vagas para a Polícia Civil, sendo 150 para o cargo de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para Investigador.

Após a homologação, os candidatos aprovados serão convocados para realização de exames pré-admissionais e da investigação social, como indicado em edital. Aqueles que estiverem aptos serão convocados para o curso de formação, promovido pela Polícia Civil.

