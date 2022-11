GPA abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

O GPA é um grupo multivarejo presente em todo o território nacional. Essa companhia trabalha com um modelo multifuncional e em multiformato, levando as melhores soluções e serviços aos consumidores. Hoje a rede está recrutando novos talentos. Confira, a seguir.

GPA abre novos empregos pelo país

O GPA trabalha com um modelo multifuncional e multi formato, presente em todo o território nacional, além da Colômbia, do Uruguai e da Argentina. Hoje a empresa está recrutando novos funcionários para atuar em diferentes áreas.

Essa empresa reúne as principais marcas do mercado, como o Extra, a Pão de Açúcar, entre outras. Quer fazer parte desse time que só cresce no mercado? Confira, a seguir:

Op. de Loja / Supermercado – Praia Grande / SP;

Chefe de Seção – Osasco / SP;

Op. de Loja / Supermercado – Sorocaba / SP;

Chefe de Seção / Padaria – Recife / PE;

Chefe de Seção / Açougue – Guarulhos / SP;

Aux. de Padaria – Santana de Parnaíba / SP;

Confeiteiro (a) – Santana de Parnaíba / SP;

Op. de Loja – São Paulo / SP;

Aprendiz de Logística – São Paulo / SP;

Aprendiz / Operador de Caixa – São Paulo / SP.

Como se candidatar

Hoje, para continuar entregando os melhores resultados e operações no mercado, novas oportunidades foram anunciadas. Acesse o site 123empregos e saiba mais informações.

