GPA abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

O GPA, está com vagas em aberto pelo Brasil para a aquisição de novos talentos, ofertando vagas de todos os níveis, desde Junior a Sênior, além de benefícios excelentes para os novos contratados.

GPA abre vagas de emprego pelo Brasil

GPA, um dos maiores varejistas alimentares da América do Sul, focado em levar alimentos por preços justos a todos os lares, principalmente os brasileiros.

No GPA, é considerado o nível de todos, desde o mais baixo ao mais alto, nas tomadas de decisões, já que todos são ouvidos e novas ideias sempre serão incentivadas e encorajadas, local ideal para quem deseja crescer junto com a empresa.

Abaixo, estão as vagas disponibilizadas pelo GPA para diversos estados brasileiros, são níveis variados:

Jovem Aprendiz Administrativo;

Médico do Trabalho;

Consultor Remuneração;

Comprador ou Compradora – Categorias Sr. (Serviços e Facilities);

Banco de Talentos Diversidade Corporação;

Consultor Projetos Júnior;

Banco de Talentos (Analista Planejamento Financeiro);

Consultor ou Consultora de Planejamento Jr (Gestão Imobiliária);

Banco de Talentos – Comprador de Categorias;

Banco de Talentos – Programa de estágio;

Analista Expansão Sênior;

Banco de Talentos (Analista de Planejamento de Demanda e Abastecimento);

Analista Excelência Operacional Júnior;

Arquiteto Pleno;

Analista de Planejamento Sênior (Catálogo Digital);

Analista Excelência Operacional Sênior;

Analista de Comércio Internacional Júnior.

Como fazer parte da equipe

Para se cadastrar nas vagas desse grande varejo alimentar, basta acessar o site 123empregos, através do link, será possível escolher qual vaga oferecida pelo GPA, melhor se encaixa no perfil do candidato.

