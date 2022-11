Gracyanne abre o jogo sobre críticas ao trabalho: ‘Já passei perrengue’

Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa apareceu nas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre as críticas que recebe diariamente ao seu trabalho com a internet.

Por meio do perfil no Instagram, a musa aproveitou a caixinha de perguntas, onde um fã falou sobre o assunto, para fazer o desabafo.

“O que você acha de pessoas que diminuem o trabalho das outras?”, escreveu o seguidor. “Às vezes, nos vídeos, as pessoas perguntam se eu trabalho, a que horas trabalho, ficam me comparando a mulheres que acordam cedo e enfrentam coletivo lotado. Graças a Deus e ao meu esforço, hoje posso trabalhar apenas na internet, em casa, do meu jeito!”, iniciou Gracyanne.

Na publicação, a esposa de Belo ainda falou sobre as diferentes profissões que já teve. “Já fui faxineira, já trabalhei em loja, ia trabalhar de bicicleta para não gastar dinheiro com condução e passei muito perrengue”, contou.

Por fim, Gracyanne deu o conselho de não focar nos comentários ruins e críticas das pessoas sobre o trabalho que faz.

“A melhor coisa é tacar o fod*-se. Já parou para pensar que tem gente que gostaria de ter sua vida, ser como você, ter seu esforço e, como não consegue, prefere ficar criticando e tentando te diminuir. Lembre-se que você é mais”, finalizou.

